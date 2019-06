Jazz Elements – Pocta Zuzaně Navarové

Na české hudební scéně byla solitér, velmi zvláštní jev. K hudbě a svým projektům přistupovala neuvěřitelně poctivě a nikdy ji nešlo o komerční úspěch,“ tak zhodnotil osobnost Zuzany Navarové i textař Michal Horáček.

Zpěvačka, textařka, hudební skladatelka a překladatelka Zuzana Navarová by se letos dožila šedesáti let a bohužel uplynulo patnáct let od jejího předčasného úmrtí. Uznání posluchačů folkové hudby i odborné kritiky kdy si z folkového festivalu Porta v roce 1982 odnesla hlavní cenu či nejlepší vokální projev na pražské Vokalíze ve stejném roce si Navarová získala již v osmdesátých letech minulého století, kdy začala zpívat se skupinou Nerez. Dobrá znalost španělštiny, kterou vystudovala na Karlově Universitě se jí pak hodila i v devadesátých letech, kdy začala spolupracovat s kolumbijským písničkářem a brilantním kytaristou Ivánem Gutiérrezem. Spolu s baskytaristou Karlem Cábou vytvořili trojčlenné uskupení „Tres“ a vydali stejnojmenné album Kolem dvojice Zuzana Navarová – Iván Gutérrez se posléze vytvořila skupina KOA a vzniklo album „Skleněná vrba“ za něž dostala cenu Žlutá ponorka a koncertní „Zelené album“. Pozoruhodné jsou její písňové texty, v nichž se dokázala oprostit od charakteristických folkových klišé a vdechnout textu zvláštní poetiku. A tak se zařadila mezi textaře, jejichž tvorba dokáže obstát i jako poezie. Záběr Zuzany Navarové byl velmi široký a tak skládala hudbu i k divadelním představením. Byla také producentkou nedávno zesnulé Věry Bílé a hudebních seskupení ROM POP a KALE, KALORÉ, a objevila také zpěvačku Radůzu. Pokud jde o oblast filmu nelze nezmínit píseň „Čert ví proč“, která zazní v závěru stejnojmenné pohádky.

Její tvorbu na posledním předprázdninovém Swingovém večeru v mělnickém Masarykově kulturním domě přiblíží kapela Jazz Elements, která se zde již letos představila v cyklu „Nalaďte si na jazz“. Hudební formace vznikla v roce 2015, avšak počátky kapely sahají mnohem dále. Pražané si jistě pamatují, jak Bára Šedivá s Jendou Pudlákem brázdili pražské jazzové kluby a jako duo kouzlili posluchačům úsměv na tváři. Dnes již Jazz Elements tvoří pět muzikantů, kteří za sebou mají mimo studia na jazzových školách také spoustu zkušeností i s jinými kapelami a jezdí po celé republice hrát skvělé jazzové fláky nebo swingové taneční pecky.

Mělnickému publiku se tentokrát představí ve středu 5. června se svým projektem „Pocta Zuzaně Navarové“ ve kterém společně s Tomášem Peckou zahrají legendární písně této nezapomenutelné muzikantky.

mar