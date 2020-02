Jaroslav Dušek – Pátá dohoda

Uzavřeli jste celou řadu dohod s ostatními i sami se sebou o tom, kdo jste, co cítíte, čemu věříte a jak se máte chovat…

Toto pojetí, které vychází z učení bájných Toltéků – obyvatel státního útvaru v oblasti středního Mexika předkolumbovské Ameriky – a jenž bylo po dlouhá léta před cizinci utajeno. Podle Toltéků má každý člověk svůj osobní sen, který se však kvůli různým strachům a falešným názorům může proměnit v noční můru, pokud to dopustíme. Jako příklad uvádí stav, kdy si člověk vytvoří či přijme za svůj jakýsi obraz dokonalosti, kterého však nemůže nikdy dosáhnout, což vede k donekonečna se opakujícímu sebeubližování. Takový člověk odmítá přijímat sám sebe, ale i druhé takové, jací jsou, a snaží se proto zakrýt své pravé já. Dohoda pramenící ze strachu, v tomto případě z odmítnutí, člověka zbavuje jeho osobní energie a dělá mu ze života peklo.

To vše sepsal ve svých knihách Don Miguel Ruiz. Po jeho první knize „Čtyři dohody“ přichází i pokračování – „Pátá dohoda“, jenž nás zavádí do hlubin nás samých, k našemu pravému já. Pokračování „Čtyř dohod“, které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou. Účelem čtyř dohod, respektive těch pěti tedy je, abychom se postupně zbavili dohod založených na strachu a nahradili je novými. Každá negativní dohoda blokuje část naší energie, která se nám uvolní, pakliže takovou dohodu ze své mysli odstraníme. A jaké to jsou: První dohoda: Nehřešte slovem („Miřte slovem přesně“), Druhá dohoda: Neberte si nic osobně, Třetí dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky, Čtvrtá dohoda: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete a Pátá dohoda: Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.

Přijetí těchto dohod může být poměrně náročné a každý na to nemusí být připravený. Snad i proto se známý herec Jaroslav Dušek rozhodl předávat toto poznání s humorem. Na motivy těchto dohod s kolegy vytvořil úžasné stejnojmenné divadelní představení.

Jaroslav Dušek patří k populárním představitelům na české herecké scéně. Zahrál si ve známých filmech jako „Vrať se do hrobu“, „Pelíšky“, „Musíme si pomáhat“, „Želary“ či „Pupendo“ i v mimořádných seriálech „Dokoláč“ a „Pustina“. A bez jakékoli přípravy či naučených rolí vystupuje s dlouholetým kolegou a kamarádem Pjérem la Šé’zem, který je mj. také psycholog. .Za zmínku určitě stojí také rozhlasový blok Duše K, který se již od roku 2010 zabydlel také na divadelním jevišti. Jaroslav Dušek zde využívá svých schopností k tomu, aby divákům představil rozmanité hosty z různých oblastí lidské činnosti, kteří se přicházejí podělit o své poznání a zpravidla také odpovídají na otázky diváků.

A právě jedno z těchto představení proběhne i v mělnickém Masarykově kulturním domě v úterý 3. února od 19. hodin. Není již víc dodat, pouze tu skutečnost, že to bude jistě mimořádný zážitek. Neboť Jaroslav Dušek nás může inspirovat svým humorem, otevřeností srdce a laskavým postojem k životu i k ostatním lidem.

mar