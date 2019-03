Jarní jarmark zahájí letošní sezonu

Stalo se již tradicí, že pod romantickým hradem Kokořín probíhá vždy na podzim Kokořínský jarmark, který je zároveň rozloučením s uplynulou sezonou. Avšak proč slavit pouze konec, když je možno sezonu také slavnostně zahájit. A tak v loňském roce vznikl i jarmark jarní, který tehdy byl spojen s Velikonočními svátky. Letos jsou však Velikonoce daleko později, to ale nebrání uspořádat jej ve stejnou dobu jako před rokem. Takže poslední březnovou sobotu, tj. 30. března od 10 hodin se návštěvníci mohou opět těšit nejenom na tradiční řemesla. Své stánky zde otevřou i další prodejci aby nabízeli rozličné dobroty a nápoje. Chybět nebudou komentované prohlídky hradu Kokořín a opět vyjede oblíbený vláček Kokořík, jenž také zahájí svojí turistickou sezonu. Bude to skvělá příležitost k jarnímu výletu do tohoto krásného koutu naší vlasti.

