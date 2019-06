Hop Trop se vrací do Zooparku

A to na chlup přesně po roce v sobotu 29. června od 19 hodin. Tuto skupinu snad příznivcům country a trampské písně netřeba představovat. Kdo by neznal písničky „Tři kříže“ či „Amazonku“, které již doslova zlidověly a nechybí na žádném posezení u táboráku. Jasně tato legendární trampská a folková skupina vystoupí zase zde v rámci zdejších koncertů na nichž se představili například Ivo Jahelka či Jaroslav Samson Lenk. A právě ten se sem vrací v této sestavě. Pro návštěvníky bude k dispozici louka pro stanování a kempování zdarma. A to zdaleka nebude všechno. Jak se již stalo v tomto případě tradicí, večer bude pokračovat s kapelou Mošňáci. Bude to zde skutečně skvělé zahájení prázdnin!

