Legendární Tři sestry se opět vrací do Hoštky

Tato legendární kapela se stále stejným nadšením už více než třicet let objíždí českou kotlinu. Původně hrála punk, později však inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punkrock, občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec. Někdy se styl této kapely označuje také jako pubrock pro její texty s hospodskou tématikou.

Kapela vznikla v roce 1985 v tehdy kultovním hostinci Na Staré Kovárně v pražském Braníku. Záhy začalo seskupení koncertovat po klubech a kulturních zařízeních a v roce 1990 vydalo své debutové – z dnešního pohledu již legendární – album „Na Kovárně, to je nářez“. Od té doby pak plodný soubor publikoval více než dvě desítky alb. V roce 2011 byly Tři sestry uvedeny do Beatové síně slávy.

I v letošním roce odstartovala svoje tradiční „pivní“ tour v jehož rámci až do září navštíví 19 open-air areálů Čech a Moravy. A tentokrát s vyměněnou značkou, neboť tato šňůra koncertů se nazývá „Gambrinus 11 tour 2019“, avšak pod již tradičním mottem tour: „Plechový Ježíši, koroduj za nás…“.

Jako obvykle s sebou kapela přiveze i velkolepou pódiovou show a zcela nový playlist, v němž představí své nové album „Svobodu ředkvičkám!“V areálech nebude chybět ani čepované pivo Gambrinus, konkrétně nová jedenáctka, a putovní výčep, který bude ku prospěchu kapely a fanoušků v prvních řadách umístěn přímo na pódiu.

Jednou z těchto zastávek je opět i areál letního kina v Hoštce kde si to vše téměř na den po roce mohou fanouškové této legendární kapely užít v pátek 28. června v 18 hodin. Stejně jako loni se představí hostující skupiny E!E a Doctor P.P. spolu s další kapelou, kterou si letos Tři sestry vybraly. A tou je budějovická skupina Pirates of the Pubs.

Není pochyb, že to bude opět pořádný „nářez“, který k této již legendární kapele neodmyslitelně patří…

mar