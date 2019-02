David Koller Acoustic Tour 2019 se zastaví i na Mělníku

Zpěvák a bubeník David Koller se zpěvem začínal ve sboru Bambini di Praga a k bicím se dostal díky bratrovi, které doma po jeho odchodu na vojnu ležely ladem. První významnou kapelou, ve které se David Koller objevil na postu bubeníka, byla v roce 1980 legendární bigbítová kapela Jasná páka, ve které také poprvé zazpíval slavnou Majolenku. Po zákazech hraní, které v první polovině osmdesátých let postihly skoro všechny kapely nové vlny včetně Jasné páky, Koller spolupracoval s Lubošem Pospíšilem a nakonec zakotvil u Žentouru Janka Ledeckého. V roce 1987 se stal členem další později slavné kapely Lucie s níž zažil velmi plodné a úspěšné období, během kterého vznikla alba Lucie, In The Sky, Černý kočky mokrý žáby, Pohyby, Větší než malé množství lásky, Slunečnice a Dobrá kočka která nemlsá. Lucii překvapivě opustil v listopadu 2005 kvůli neshodám se spoluhráči Robertem Kodymem a P.B.CH. Poté působil například jako bubeník ve skupině Chinaski. Účinkoval i v dalších rockových formacích jako Kollerband, Žentour či Blue Effect. Spolu s Michalem Dvořákem složili hudbu k filmům „Amerika“, „Poslední přesun“ a „Mrtvej brouk“. Zahrál si také ve snímcích „Pražákům, těm je tu hej“či „Akumulátor“. Má za sebou i tři sólové desky, s Lenkou Dusilovou vytvořil kapelu Pusa. Jako producent pracoval např. na albech kapel Alice, Plexis nebo Walk Choc Ice. S režisérkou Alicí Nellis a výtvarníkem Davidem Černým společně provozují multikulturní prostor MeetFactory v Praze.

A nyní David Koller vyjíždí se svojí kapelou na další část akustického turné. Doposud vyprodal přes třicet sálů v českých a moravských divadlech a kulturních domech. Teď jej čeká již ta jarní část koncertů, kam zavítá s repertoárem svých hitů v akustickém aranžmá. A právě jednou z jeho zastávek bude i mělnický Masarykův kulturní dům ve středu 13. února od 19 hodin.

Nenechte si proto ujít hity jako “Chci zas v tobě spát, Troubit na trumpety by se nám líbilo, Gypsy love, Recidiva nebo Lovec střelec doktor&vědec” a další v intimní atmosféře zdejšího kulturáku a poznejte Davida Kollera s jeho kapelou v netradiční poloze.

mar