Chtěl jsem, aby na moderní stomatologii dosáhli lidé i jinde než v Praze, říká mladý lékař

„Jezdit za kvalitní stomatologií do velkých měst by v dnešní době neměla být jediná možnost, jak se k ní dostat,“ říká zubař Petr Jiránek. Se svým týmem plánuje otevření stomatologické kliniky v Pražské ulici. „Během studií ve světě jsem sbíral zkušenosti s profesionální péčí na nejvyšších úrovních. Většinou ale platilo, že kliniky s moderní technologií a nejlepší péčí byly soustředěny ve velkých městech a pro lidi z regionů tak často nedostupné. Když se naskytla příležitost otevřít praxi v Mělníku, neváhal jsem ani chvíli,“ popisuje Jiránek. Svoje znalosti a praxi ze zahraničí chtěl přinést zpátky do Česka a dle vlastních slov „nejlépe tam, kde budou potřeba nejvíce“ – menší město tak bylo jasnou volbou.

Odhalit problém v začátku

„Důsledná a bezbolestná péče je dnes ve stomatologii už úplný základ. Díky moderním technologiím, jako je například ošetření pod dentálním mikroskopem či 3D rentgeny, jsme schopni rozpoznat problém i v raném začátku. Ošetření je díky tomu maximálně šetrné a bezbolestné,“ uvádí mladý lékař.

Pro veřejnost Jiránek po letech praxe otevře novou kliniku už 19. července. „Pacienty na prohlídky ale i estetické úpravy budeme objednávat od 14. června s tím, že se budeme snažit vyhovět všem co nejrychleji,“ říká Jiránek.

Nabízená péče je dle něj pro všechny s jakýmkoliv problémem či požadavkem. „Běžně děláme i ty nejvíce náročné a nadstandardní estetické úpravy, jako jsou například zubní fazety či celkové rekonstrukce. Stejně dobře však umíme vyhovět i klientům, kteří za námi přijdou s potřebou běžného zákroku. Všechny podrobnosti se lidé potom dozví na našich stránkách www.zubarmelnik.cz,“ dodává zubař.