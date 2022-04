V bouřích i rozjímání…

Pod tímto názvem přímo vybízejícím k zamyšlení se nese další výstava v mělnické Galérii Ve Věži, jenž byla zahájena slavnostní vernisáží 2. března.

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze je poctou Vladimíru Kopeckému, doyenu českého sklářství a zároveň jednomu z nejvíce ceněných současných českých umělců malby, grafiky, instalace a performance. Na výstavě uvidíte hlavně fotografie Gabriela Urbánka, vedoucího fotografa Uměleckoprůmyslového musea v Praze, autora a spoluautora zásadních publikací o novodobém i historickém skle. Gabriel Urbánek, kterého s Kopeckým pojí letité přátelství, jeho dílo fotí už mnoho desetiletí. Výstava bude doplněna originálem Kopeckého malby a grafiky.

Profesor Vladimír Kopecký(*1931) je věčně mladým doyenem českého sklářství a zároveň jedním z nejvíce ceněných současných českých umělců malby, grafiky, instalace a performance. Vysoce hodnocené jsou též jeho sklářské práce do architektury doma i v zahraničí, například v USA, Nizozemsku, Japonsku, Německu aj. Vystudoval na školách v Kamenickém Šenově, Novém Boru a pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde od začátku patřil k nejvýznamnějším žákům legendárního profesora Josefa Kaplického.

Od padesátých let minulého století, kdy získal své první z mnoha ocenění, Zlatou medaili na světové výstavě Expo 58 v Bruselu, se stal svým uměním známým i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve třech desítkách nejvýznamnějších českých a zahraničních sbírek moderního umění a skla, za všechny jmenujme Národní galerii Praha, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Muzeum skla v americkém Corningu či Muzeum sklářského umění v japonské Tojamě. Pro své posluchače, které učil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze mezi lety 1990 až 2008, se stal ikonou, kterou respektují pro jeho umělecké výsledky a milují pro jeho rozhled, laskavost, nekonečnou podporu i dar slova, díky němuž je také považován za filozofujícího básníka.

České i světové autorské sklo Vladimír Kopecký obohatil nejen výchovou svých studentů k absolutní tvořivosti, ale především svými díly a malbou na skle, v níž se objevují jeho velmi expresivní – bouřlivé a současně minimalistické – rozjímavé ideje. Pro to všechno mu byla udělena v roce 2009 Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění a Mezinárodní sympozium skla v Novém Boru jej v roce 2021 uvedlo do Síně slávy.

Gabriel Urbánek(*1948), vedoucí fotograf Uměleckoprůmyslového musea v Praze, autor a spoluautor zásadních publikací o novodobém i historickém skle, patří mezi elitu ve svém oboru. Jeho fotografie jsou ceněny doma i v zahraničí pro práci se světlem, která je z hlediska estetického řešení sklářských děl zásadní. S Vladimírem Kopeckým jej mimo profesionální spolupráci spojuje i dlouhodobé osobní přátelství.

Celou expozici si budou moci návštěvníci prohlédnout až do 8. května….

mar