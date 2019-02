Boj o postup do play off je stále napínavý

Již pouhé dvě kola zbývají do základní části a v Západní skupině to ještě nikdo nemá jisté k postupu do play off. To se samozřejmě bezprostředně týká i mělnického Junioru. Ten o víkendu zavítal do Kutné Hory, kde místní Sršni se pohybují ve spodní části tabulky. Avšak zdání, že se bude jednat o snadného soupeře zklamalo. Hosté se sice ujali vedení, avšak v druhé třetině se Sršňům podařilo otočit skóre. Avšak v poslední části utkání se přece jenom Mělníku podařilo zvrátit výsledek a gólem ve vlastním oslabení si díky těsnému výsledku odvážejí další cenné tři body. V předposledním kole Junior vyráží do sousedních Kralup kterým se v letošním ročníku příliš nedaří a jsou předposlední. A tak v sobotu 9. února od 18.12 hodin držme palce, neboť každý bod je důležitý a podceňování soupeře se mnohdy nevyplácí.

HC Sršni Kutná Hora – HC Junior Mělník 4 : 5

Třetiny: 0:1, 3:1, 1:3

Branky a nahrávky: 33. Netušil (R.Jelínek, Dytrych), 34. Javůrek, 38. Netušil (R.Jelínek,Chmelař), 48. Netušil (R.Jelínek) – 5. Šubrt, 35. P.Litera (T.Havel, A.Janele), 45. Macek (A.Janele), 46. Šícha (D.Havel), 47. Macek

HC Sršni Kutná Hora: D.Jelínek (Pekař) – Bachtík, Chmelař, Švejda, Křeček, R.Jelínek, Havelka, Rudolfský, Dytrych, Beran, Tvrdík, M.Jelínek, Javůrek, Netušil, Kadlec, Šváb, Tvrdík, Socha, Plíhal, Sádlo

HC Junior Mělník: Fiala (Vokurka) – Prejza, Kapoun, F.Janele, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Krejza, T.Havel, D.Havel, A.Janele, Šípek, Šubrt, P.Litera, Šícha, Macek, Stinka

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1398

mar