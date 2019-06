Mělnický zámek rozkvete barvami krojů

Letos tomu je jednadvacet let kdy poprvé Mělník rozkvetl pestrými barvami krojů a v jeho ulicích se rozezněly písničky a hudba reprezentující různé kraje v naší vlasti i zahraničí. Tehdy se zrodila tradice setkávání dospělých i dětských folklorních souborů… Ano to je Mělnický Vrkoč, který se zde koná vždy druhý červnový víkend.

O pestrost programu tohoto 21. ročníku festivalu se kromě domácích Jarošovců a Jarošáčku postará soubor z Valašska jehož snahou je především objevovat a vracet lidem krásu lidového umění, a to nejen v původní podobě, ale i na různých stupních koncertní a scénické stylizace. Není bez zajímavosti, že Soubor valašských písní a tanců Jasénka letos oslaví 75 let svého trvání. Z našeho hlavního města zavítá soubor Lučinka, dále ze západních Čech to bude dětský soubor Dyleň, jenž se zaměřuje na lidové písně a tance Karlovarska, Chebska a pohraniční oblasti kolem řeky Ohře, tedy kraje, kde po staletí vedle sebe žili Češi a Němci. Vystupuje v rekonstruovaných karlovarských lidových krojích. O dobrou náladu se postará také Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, který má svůj domov v srdci jižních Čech – v královském městě České Budějovice, a již několik desítek let patří mezi špičkové soubory regionu. A v neposlední řadě to bude Horácký folklorní soubor Bajdyš, jenž rovněž letos oslaví výročí, neboť vznikl v Třebíči v roce 1984. V současné době působí pod záštitou Základní umělecké školy Třebíč a své členy si vychovává od útlého věku v dětském souboru Bajdyšek.

Vše začne v pátek 7. června od 10 hodin v divadelním sále Masarykova kulturního domu koncertním vystoupením pro místní školy. V odpoledních hodinách proběhnou na nádvoří mělnického zámku absolventský koncert žáků MŠ Pod Vrchem. Vlastní slavnostní zahájení 21. ročníku proběhne v Masarykově kulturním domě od 19 hodin.

Sobotní program bude zahájen v 10 hodin tradičním krojovaným průvodem městem od Masarykova kulturního domu na nádvoří mělnického zámku kde bude zároveň probíhat degustace růžových vín pod názvem „Den v růžovém“. Pro děti je připraveno v zámecké zahradě Divadlo z Kašpárkova kufříku. Odpoledne od 15 hodin pak soubory roztančí celé zámek během hlavního festivalového pořadu.

Celé toto setkání bude zde završeno Tanečním večerem od 19 hodin a jako každý rok se ponese i ve znamení výuky tanců.

S festivalem se rozloučíme v neděli v 11 hodin folklorním matiné na Radničním dvoře, které obohatí komentovaná přehlídka toho nejkrásnějšího z krojových fondů jednotlivých souborů.

Bezprostřední a přátelská atmosféra, která k těmto setkání neodmyslitelně patří, opět přinese účinkujícím i divákům hodně milých a nezapomenutelných zážitků.

mar