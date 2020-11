Boj proti CO2 prostřednictvím evropských automobilů je likvidační, říká šéfredaktor Světa motorů

V důsledku Pařížské dohody vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ale jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Náklady na dosažení tohoto absurdního cíle platíme všichni, ale patrně nejvíce postiženou skupinou jsou řidiči. Přestože evropské automobily vyprodukují jen kolem 5 procent CO 2 jsou terčem nových a nových restrikcí. Nejnověji Evropský parlament poměrem hlasů 352 ku 326 rozhodl, že už beztak nesmyslně vysoký plán na snížení produkce CO 2 do roku 2030 na 55 procent proti roku 1990 ještě zvýší na šílených 60 procent. Od stolu přijeté usnesení nepodložené žádnými studiemi brutálně zasáhne řadu odvětví. Plno firem zavře a pošle své zaměstnance na dlažbu. Mimořádně citelně dopadne rozhodnutí na automobilový průmysl, který je u nás největším hybatelem ekonomiky. To jsou hlavní argumenty, které ve video rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou uvádí Zbyšek Pechr, šéfredaktor nejčtenějšího motoristického časopisu Svět motorů.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel obecně prospěšné společnosti Kverulant.org