Předvánoční jarmark v muzeu s bonsají

Jako každý rok v tuto dobu se prostory Regionálního muzea v Mělníku zaplní pultíky i stánky s nejrůznějšími výrobky. Opět tak řada jarmarečníků a rukodělných dílniček nabídne celou řadu dárků či sledování řemeslníků při práci. To a mnohem více nabídne v sobotu 1. prosince již sedmnáctý ročník „Předvánočního řemeslnického jarmarku v muzeu“. Od 9 do 17 hodin zde bude možno nejenom obdivovat a nakupovat výrobky šikovných řemeslníků, ale setkávat se s přáteli a třeba u sklenky vínka strávit příjemné chvíle odpočinku od předvánočního shonu. V loňském roce muzeum překvapilo novinkou v podobě netradičního doprovodného programu. A nejinak tomu bude i letos. Tentokrát byl dán prostor Spolku přátel bonsají Mělník který jistě mnozí znají z již trafičních letních výstav v parčíku u kostela sv.Ludmily. V prostorách muzea uvede svojí minivýstavku pod názvem „Tajemné bonsaje“. Během celé akce bude možno si prohlédnout i výstavu „Půjdem spolu do Betléma…“ což je pestrý soubor jedenácti rozličných betlémů zapůjčených do Mělníka Krkonošským muzeem v Jilemnici.

Určitě to bude další zpestření této akce, jenž již neodmyslitelně patří k mělnickému adventnímu času.

mar