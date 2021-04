Tak zní jedna tématických přednášek, které zazní v doprodaném programu výstavy, která bude probíhat na mělnickém náměstí Míru. Od 8. do 28. dubna venkovní expozice velkoplošných panelů ukáže návštěvníkům klíčový význam životodárné tekutiny od náboženských, přes ekonomické, fyzikálně-technické, až po krajinné, ekologické a historické či politické souvislosti. Zájemci se tak mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně zajímavých záběrů z Mělníka. V noci nasvícená výstava bude volně přístupná veřejnosti 24 hodin denně.

A jak již bylo výše uvedeno, tak se uskuteční doprovodný program v podobě přednášek v neděli 21. dubna od 18 hodin v Masarykově kulturním domě. Nejprve to bude „Vodní stres ve světě a v Česku“ profesora. RNDr. Bohumíra Janského CSc., geografa a hydrologa na Přírodovědecké universitě UK Praha, objevitele pramenů Amazonky, a dále již zmíněná „Bez vody to nepůjde“ v podání RNDr. Petra Kubala, generálního ředitele Povodí Vltavy.

Takže věřme, že situace bude natolik příznivá, že se zájemci seznámí s novými poznatky, jenž obohatí vědomosti a opět se ujistí, že bez vody to prostě nejde!

mar