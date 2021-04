V Roudnici nad Labem se již chystají na letní sezónu

Ačkoli nám teprve začíná jaro a situace ohledně coronaviru není stále růžová zdejší kulturní středisko Říp o.p.s. se již chystá na léto. A nebude toho málo.

Největší turistickou novinkou letošní sezóny bude okruh po historickém centru, „Roudnice nad Labem v proměnách staletí“. Tato naučná vycházka bude návštěvníky držet ve střehu, neboť nejenže dopředu nebudou vědět, kudy vlastně jít, vše se jim totiž bude postupně odkrývat v jejich mobilu. Rovněž si budou moci skládat unikátní kód, který na konci otevře dveře na Hlásce kde je čeká drobný dárek. Věž Hláska slibuje za dobrého počasí krásný pohled nejen na město, ale především na České středohoří. Vystoupat na věž se však vyplatí i za nepřízně počasí, neboť horní patro Hlásky ukrývá expozici „Hláska ve staletích“.

Dominantou města je bezesporu roudnický lobkowiczký zámek, který prochází náročnou rekonstrukcí. V letošním roce zde budou kromě prohlídkového okruhu hradu a zámku připraveny další novinky. Nová výstava „Hudba na zámku“ nás zavede k nejslavnějším hudebním zastavením v Roudnici. Protože je Roudnice nad Labem městem vinařským, další prohlídková trasa ve vybrané dny zavede do zámeckých sklepů, kde se vyrábí v místním vinařství skvělá vína již 400 let a produkce tak navazuje na ještě starší tradici vinařství pražských biskupů. Prohlídku zámeckých sklepů možno zakončit degustací dalších vzorků lobkowiczkých vín přímo u přilehlého Vinného pavilonu. A pokud by někdo ještě stále měl málo vína anebo málo informací o víně, může se ve stanovené dny nechat odvézt autobusem na vinice na Sovici, kde může absolvovat další prohlídku výrobních prostor vinařství, anebo si sám obejít nový okruh podél celého vrchu s novými informačními tabulemi. Samozřejmě nové výstavy a akce připravily také Podřipské muzeum, Galerie moderního umění a otevřen pro veřejnost je i klášter augustiniánů kanovníků s kostelem Narození Panny Marie. Zároveň se plánují programy i v Kulturním domě Říp. Můžeme se těšit na koncerty různých žánrů, návštěvu letního kina s premiéry filmů či na pohádky pro nejmenší.

A tak zbývá akorát věřit, že vše se opět vrátí do normálu a kulturní léto roku 2021 bude pro Roudnici nad Labem opět plnohodnotné, zábavné a neomezené kdy si každý bude moci přijít na své a užít si kultury po dlouhém a vyčerpávajícím půstu.

