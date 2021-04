Dny Kralup se ani letos neuskuteční

Bohužel současná neblahá situace se podepsala i na zdejších kulturních akcích. Ta zasáhla i tradiční celoměstské slavnosti „Dny Kralup“ v nichž probíhala celá řada kulturně-společenských akci, které se vždy konaly počátkem léta. Avšak letos tomu tak opět nebude. Na společné schůzce se na tomto kroku shodli představitelé města se zástupci KaSS Vltava, jež Dny Kralup každoročně organizují. Dny Kralup se nekonaly ani v loňském roce kdy v dubnu 2020, na začátku pandemie, byly sice nejprve odloženy, ovšem ani náhradní říjnový termín nakonec nevyšel. „Situace je pro nás v současné chvíli neřešitelná. Žádné kulturní akce se nyní nekonají a jen těžko lze předpokládat, že se v tomto ohledu něco zásadně změní za další dva měsíce,“ uvedl Robin Janoš, ředitel KaSS Vltava. Podle jeho slov je příprava a organizace velice komplexní proces, na kterém pracuje realizační tým téměř celý rok. I kdyby se situace kolem pandemie zlepšila a došlo k zásadnímu rozvolnění vládních nařízení, je zřejmé, že by takto náročnou akci nebylo možné zorganizovat během několika dní.

Avšak určitá „náplast“ se snad rýsuje. Pokud se situace kolem koronaviru výrazně zlepší mohlo by se uskutečnit alespoň několik menších kulturních akcí, které by byly dílčí náhradou za neuskutečněné Dny Kralup. A právě tímto záměrem se začal zabývat tým z KaSS Vltava. Pracovně se nazývá „Kralupské kulturní léto“ a jeho obsahem by měl být výčet několika menších akcí, které by byly v ideálním případě rozprostřeny po celém městě. Hlavním cílem je vytvoření jakýchsi „víkendových oslav v malém měřítku“, přičemž prostor by při těchto dnech dostali především místní umělci.

A tak doufejme, že se přání vyplní a občané i návštěvníci Kralup nad Vltavou se dočkají alespoň tohoto kulturního vyžití, kterém nám všem již tak dlouho chybí!

mar