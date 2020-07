Mělnickým klubem to zase pořádně zaduní…

I poslední červnový víkend bude ve Staré Mydlárně pěkně nadupaný. Nejprve v pátek přivítá domácí kapelu, jenž nejenom mělničtí znají z rozličných kulturních akcí kde přispívá ke skvělé atmosféře. Opět se zde totiž představí mělnický kytarista a písničkář Marián Kořínek a jeho ASM. Toto sdružení působí na hudebních pódiích již od roku 1994, a tak v loňském roce oslavilo neuvěřitelné čtvrt století své existence. Počátky „Amatérského Sdružení. Muzikantů“ se píší od doby kdy kytarista Marián Kořínek se Štefanem Mezeiem založili trampské duo s názvem „Absolutní svoboda mysli“. Jelikož si oba psali texty, tak hráli jenom písničky vlastní tvorby. A posléze se rozjeli po festivalech a klubech v celé naší vlasti. Během času se jejich styl začal měnit ve folk-rock. Když při hraní v klubu Stodůlky jim omylem na plakát napsali název kapely „Amatérské sdružení muzikantů“ se jim to natolik zalíbilo, že název už tak nechali. Jelikož tento styl ve dvojici příliš nevynikne začali přibírat nové muzikanty. A tak na basu začal hrát Ondra Lhotský, dále to byl dnešní člen skupiny Baťa a Kalábůf něžný beat Václav Winter, a Jaroslav Dědek. Jak se to v kapelách stává, docházelo i zde k personálním změnám. Po odchodu Štefana Mezeie dal Marián dohromady novou kapelu ASM, kde kromě něho hráli Míla Doležal – elektrická kytara + zpěv, Josef Mařík – bicí, Otka Kopřivová – zpěv, zmíněný Václav Winter – rytmika + zpěv a Vlasta Husák– basa, kterého na určitou dobu nahradil Honza Žiačík. Avšak i tomuto sdružení se nevyhnula určitá tvůrčí krize a došlo k rozpadu. Ten však netrval dlouho a Marián s Mílou Doležalem a Pepou Maříkem dali dohromady kapelu, ve které hrají kromě zmíněné trojice i opět Vlasta Husák jehož po čase nahradil Jan Fuka. Skupina v roce 2002 natočila CD s názvem „ASM folk-rock“ a v roce 2008 další CD s názvem „ASM pro vás“. Pro zajímavost obě alba pokřtil moravský „bard“ a legendární muzikant Vlasta Redl. Kapela stále hraje vlastní tvorbu a zároveň i zhudebňuje texty členů poetického Klubu Pegas.

No a v sobotu to bude opět nářez! Představí se zde zase hned tři kapely…. KRUTON je hudební skupina s melodickými prvky spojené s thrash metalem založena v lednu 2010 v Praze kytaristou a zpěvákem Martexem a bubeníkem DeeDeem. Krátce po založení se k tomuto základnímu kameni připojil basista Anezkha. Takže letos slaví deset let svého trvání. Po dvou letech zkoušení, koncertování a hlavně přípravě materiálu na desku, spatřilo světlo světa debutové CD nazvané „Lament“. I jí se nevyhnuly personální změny, a tak začátkem roku 2013 kapelu opouští basista a na jeho místo nastupuje vynikající francouzský basista Jerome a jeho precizní hrou kapela dostává další rozměr. V roce 2015 vychází nová deska. „Číslo “3”. V současné době opět koncertuje po klubech a představí svou novou desku „Šeď strachostánků“, jenž vychází spolu se stejnojmennou knihou. A v Mydlárně nevystoupí sama. Vznik skupiny DARKWIND z Frýdku – Místku náleží k období konce roku 1997, kdy se bubeník a textař Blard a kytarista Blackwinged rozhodli, tehdy nepopiratelně ovlivněni tzv. druhou vlnou severského BM, že založí kapelu rovněž black metalového vyznění a začnou tak uplatňovat své vlastní hudební a lyrické vize. Skupina v začátcích funguje jako trio, přibyl basák, jenž však brzy kapelu opustil a seskupení tvoří své první skladby jako dvoučlenná záležitost, tehdy ještě bez koncertních aktivit. Za účasti hostujících muzikantů vychází roku 1999 jejich první CD „Ages“ a posléze se kapela rozšiřuje na čtyři členy jejichž počet přes mnohé personální změny trvá dodnes. Mezitím kapela sbírá nápady pro nový materiál, který pak na jaře roku 2001 zvěční na druhé desce „INTO THE DEEP OBSCURITY“. Bohužel se kapela ocitá v krizi a hrozí definitivní zánik. Avšak rok 2014 znamená nový začátek kdy se postupně začíná ustalovat složení a na pozici zpěvu se bez kompromisů usazuje, poprvé v historii kapely, ženský element v podobě temně hysterickým projevem obdařené vokalistky Morgause. Konečně třetí hudební formací je Liopleurodon, která přijíždí z našeho hlavního města aby tu zahrála black-death-melodic…

mar