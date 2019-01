Podpořte BerkoviNaKolech

Ahoj, my jsme rodina Berkových – Olda, Veronika, Olík (6 let ) a Vojtíšek (3 roky) aka BerkoviNaKolech a baví nás společně cestovat a trávit čas v přírodě.

Na kolech jezdíme už 3 roky, ale v roce 2019 jsme se rozhodli posunout naši laťku zase o kousek výše … respektive o dost výše a vyrazit na 6 měsíční cestu. Od dubna do konce září. Máme v plánu projet Rakousko, Itálii, Španělsko, Francii, Nizozemí, Anglii, Skotsko, Irsko a část Německa.

Buďte na cestě s námi!!!

Během našich cest každý den informujeme prostřednictvím našich profilů jak naše cesta probíhá, co jsme společně zažili a co máme v plánu. Stanete se tak svědky zajímavých a vtipných situací, které zažíváme. Budete nás moci podpořit ve chvílích, kdy věci nejdou jak bysme si představovali. Buďte u toho a sledujte 180 dílů seriálu BerkoviNaKolech – Eurotrip 2019 ! Po návratu z naší cesty se s vámi podělíme o několik filmů, kde budou naše zážitky zachyceny.

Proč to děláme ?

Protože nás to baví ! A Nás, tím nemyslím jen rodiče, ale hlavně děti. Je úžasné vidět radost v jejcih očích když řekneme, že jdeme na kolo. Zahrnou nás spoustou otázek. Bereme stan ? Budeme spát u strejny ? Můžu si vzít dinosaura ? Zastavíme na zmrzku ? S nadšením si balí a běží do kůlny pro kolo. Vojta chvilku smutní, že je ještě moc malinkej než aby mohl jet sám na kole, ale vykřikne, že bude v sedačce 🙂 Baví nás trávit čas společně, aktivně, poznávat nová místa a sdílet společné zážitky. Zažíváme na cestách okamžiky štěstí i krušné chvilky. Ale jsme rodina, a společně vše zvládneme 🙂

Proč potřebujeme vás?

Během našich cest si moc nevyskakujeme a snažíme se fungovat skromně. Spíme ve stanu většinou v kempech, na veřejných tábořištích nebo u dalších cyklocestovatelů. Na nákupy chodíme do supermarketu a vaříme si sami. Jasně, nemůžeme klukům upřít, alespoň malý luxus. Takže jim dopřejeme zmrzlinu, návštěvu oceanária, nějakou novou hračku nebo jejich milované hranolky. Další prostředky spolkne servis kol nebo přeprava trajekty. Čeká nás 6 měsíců mimo domov, daleko od naší rodiny, mimo práci a pravidelný příjem. Na cestovní výdaje jsme si museli našetřit a doufáme, že dost na to, aby to stačilo na celou cestu. Další kapitolou je vybavení, což není malá položka. Venku musíme být v každém počasí, kola nás musí dovést kam potřebujeme a věci musí zůstat v brašnách suché. Je toho hodně a není to také levná záležitost a bohužel jsou věci, které bychom měli rádi, ale na ty už bohužel nezbylo.

V minulosti jsme natáčeli naše videa na mobilní telefony, ale myslíme si, že si naše cesty zaslouží zachytit lépe a kvalitněji. Proto bychom chtěli požádat o pomoc Vás.

Pomožte nám prosím vybrat na kvalitní kameru a zachystit tak naši cestu a učiniti z ní nezapomenutelnou vzpomínku a třeba i inspiraci pro další aktivní rodiny.

Předem Vám moc děkujeme !!

Kdo jsou BerkoviNaKolech?

Rodinka Berkových – Olda, Veronika, Olík (6 let ) a Vojtíšek (3 roky) aka BerkoviNaKolech a baví nás společně cestovat, trávit čas aktivně a trávit čas v přírodě.

Náš Olík má po těžkém porodu hyperaktivitu a disfázii (opožděný vývoj řeči a chápání) a je to s nim velmi náročné, ale naše cesty mu moc pomáhají 🙂

Na kolech jsme začali cestovat až s dětmi, předtím jsme se věnovali horské turistice, což bohužel s malými dětmi v našem pojetí nebylo možné.

Na kolech cestujeme od roku 2016, kdy mladšímu Vojtovi nebyl ještě ani rok, přesto jsme společně už v tomto roce absolvovali 2 dlouhé cesty, několik krátkých a najezdili společně zhruba 3000 km.

