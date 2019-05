PETICE: Zrušení provozu vlečky mezi 22:00 a 6:00

Dle našeho názoru je třeba věnovat pozornost i činnosti přesunu vlaků. Posuny mimo areál jsouv tuto chvíli za přístavem, protože na tuto činnost je uplatňován přísnější hygienický limit než na dráhu.

II. etapa kolaudace stavby kontejnerového překladiště je podmíněna doložením měření, které prokáže soulad s dodržením hygienických limitů hluku. V relativně krátké době tedy musí České přístavy, a.s. vyřešit posuny souprav mimo areál – tak, aby v měřicím místě, tj. na konci ulice Čertovská a v ulici Okrouhlík, byly limity dodrženy. V opačném případě nedostanou ke kolaudaci stavby souhlas.

V souvislosti se závažnou ekologickou havárií v areálu kontejnerového překladiště v sobotu dne 13.dubna 2019, kdy do Labe uniklo, odhadem až 4000 litrů motorové nafty požadujeme o provedení kontroly Městským úřadem Mělník.

Dále požadujeme informaci, zda mají České přístavy a.s. schválený havarijní plán pro ohrožení vod. Rovněž není známo, proč areál po navýšení objemu skladovaných látek nespadá pod agendu IPPC integrované povolení provozu a zda České přístavy a.s., které nejsou provozovatelem posuzovanýmdle zák. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, předložily protokol o nezařazení dle tohoto zákona. Žádáme o provedení kontroly Městský úřad Mělník, a to nejen z hlediska ohrožení vod, ale ive spolupráci s KHS Středočeského kraje o dodržování hladiny hluku především v noční době a bezodkladnou informaci o průběhu vyšetřování výše uvedené havárie orgány ČIŽP Praha a Povodí Labe H. Králové.

Žádáme Vás tímto o bezodkladné řešení alespoň toho největšího problému spojenéhos předmětnou vlečkou. Hluk v nočních hodinách je pro místní obyvatele skutečně již neakceptovatelný, a proto žádáme o zrušení provozu vlečky mezi 22:00 a 6:00.

Vaše, doufáme kladné stanovisko a návrhy dalších kroků k řešení výše uvedených bodů, nám prosím sdělte prostřednictvím níže uvedených členů petičního výboru.

Děkujeme.

Petiční výbor