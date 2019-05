„Běh naděje“ pomáhá a chrání

A to zejména proti civilizačním chorobám, k nimž dochází v současné době „díky“ stresům a nedostatkem pohybu. Zdravý životní styl a pravidelný pohyb jsou důležitými faktory při předcházení zhoubným chorobám i jiným zdravotním neduhům. Tento běh je v České republice pořádán již od roku 1992. V mezinárodním srovnání Česká republika zaujímá dlouhodobě první místo na světě počtem míst, v nichž se v rámci kalendářního roku běh uskuteční, i počtem zaregistrovaných účastníků těchto běhů. Výtěžek sbírky je každoročně na základě rozhodnutí odborné grantové komise České onkologické společnosti při České lékařské společnosti JEP přidělen vybraným českým a moravským výzkumným pracovištím. Od roku 2008 se v ČR koná pod novým názvem „Běh naděje“, avšak se stejnými cíli. A jedním z těchto míst je i Mšeno u Mělníka, kde se tato akce uskuteční v sobotu 1. června již posedmnácté pořádaná T.J. Sokol Mšeno za podpory města Mšena. I tentokrát bude pojata jako sportovní odpoledne, které se bude konat na zdejším krásném koupališti a v přilehlých lesích. V romantické přírodě Kokořínska jsou opět připraveny čtyři trasy. Pro nejmladší účastníky to bude kilometrová trasa od koupaliště k „Muchomůrce“ v Debři, pro méně zdatné je připravena rekreační trasa v délce 2,7 km a pro ty zdatné to je sportovní trasa v délce deseti kilometrů. Na své si však přijdou i cyklisté pro něž je připravena pětikilometrový úsek cyklotrasy. Součástí celé akce bude i tradiční „Mšenská desítka“, jenž je určena pro ty náročné běžce. Jedná se o krásnou krosovou trať v roklích Kokořínska, běží se po lesních cestách i cestičkách, roklemi, skalami, podél potoka Pšovky i alejí mezi poli. Ta odstartuje ve 14 hodin, a o čtvrt hodiny později vlastní Běh naděje.

Chybět nebude doprovodný program v podobě ukázek první pomoci a zdravotní prevence, jenž připravili členové Českého Červeného kříže. K době náladě přispěje od 17 hodin vystoupení kapely Prague BuskMen a samozřejmě i malé občerstvení.

