Doprava na Slánsku se má propojit s pražskou ještě letos

Slaný (Kladensko, ČTK) – Doprava ve Slaném a okolí na Kladensku se má zapojit do nového systému spojeného s pražskou dopravou ještě letos. Změní se jízdní řády a přibudou nové spoje. Město už dříve vyzvalo občany, aby sami navrhli potřebné změny, řekl ČTK starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Podle něj se například podařilo dojednat nový noční spoj z Prahy do Slaného, zatím vyjíždí poslední z Prahy po 23:00, nově by měl jet až v návaznosti na poslední metro, tedy kolem 0:30.

Přibýt by měly také spoje zajišťující dopravu po Slaném. Například nyní jezdí o víkendu jen jeden spoj městské hromadné dopravy, nově by to mělo být přes deset spojů. Město také požaduje, aby byl pro dopravu po městě a místních částech, například Dolíně, samostatný tarif. “Zatím v návrhu je, že by jedna jízda byla za deset korun,” uvedl Hrabánek.

Cestování by pro obyvatele Slaného a okolí mělo být po propojení systémů také jednodušší, protože po regionu i po Praze mohou cestující jet na stejnou jízdenku. V některých případech se cestování i zlevní.

Takzvaná integrace středočeské a pražské hromadné dopravy se týká autobusů a vlaků, dokončena už je ve většině regionu, například na Kladensku, Berounsku, Nymbursku, Kolínsku, Mělnicku a podobně. Letos by měla být dokončena integrace zbývajících částí regionu, kromě Slánska například Benešovska.

sbe kš