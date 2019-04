Jak se prosazuje dobrý kšeft

V rozhovoru pro Český rozhlas náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro životní prostředí ing. Petera odtajnil svou strategii, jak protlačit projekt výstavby největší spalovny odpadů v ČR, tzv. ZEVO v Horních Počaplech. Je ochotný jít i přes odpor lidí, kteří v okolí bydlí, a ignorovat i fakt, že obec ZEVO odmítla v místním referendu.

Starostové dotčených obcí na Mělnicku se dozvěděli, že když nebudou s výstavbou spalovny souhlasit, nedočkají se vyřešení dopravy – tedy obchvatů. Abychom byli přesní, nedostanou na ně peníze – uvádí v rozhovoru ing. Petera.

Obchvaty obcí, které se mají narychlo stavět v souvislosti se stavbou spalovny ZEVO, budou pro obce danajský dar: do tohoto dárkového balení bude přibaleno minimálně 228 těžkých nákladních vozidel s odpadem denně (viz Dokumentace záměru ZEVO Mělník). Nejspíš ještě víc, protože v dokumentaci Nové dopravní řešení v lokalitě H. Počaply, D. Beřkovice, Cítov se na str. 58 již uvádí 530 respektive 560 těžkých nákladních vozidel denně (pro roky 2021 a 2040).

Kraj jako nestranný prostředník

Ing. Petera v rozhovoru uvádí, že funkce Středočeského kraje je být jakýmsi spojovatelem mezi samosprávou, ČEZem a původci odpadů (tedy nejspíš obyvateli). Podívejme se na to: projekt obří spalovny pro celý kraj i přilehlé části krajů sousedních vznikl na objednávku vedení Středočeského kraje, který vytipoval jako nejvhodnější lokalitu areál EMĚ v Horních |Počaplech.

Bohužel jaksi zapomněl o těchto plánech informovat obce v okolí EMĚ, natož s nimi celou věc konzultovat. Když Horní Počaply spalovnu drtivě odmítly v referendu, dva dny poté oznámil ing Petera v tisku, že projekt bude stejně pokračovat. Tak tedy vypadá role kraje jako spojovatele.

Evropské závazky jsou Středočechům putna

Přestože EU ve své legislativě oběhového hospodářství předpokládá snížení skládkování komunálního odpadu na 10%postupně do roku 2035 a to systémem důsledného třídění odpadu, Středočeský kraj stále pracuje s verzí likvidací odpadu spalováním a pracuje s termínem 2024 pro uvedení spalovny do provozu.

Kraj vůbec nepracuje s variantou snížení množství komunálního odpadu tříděním a recyklací.

Jak sníst žábu? Po kouskách

Ing. Petera si v rozhovoru pochvaluje, jak se jim podařilo „prohnat EIA“ vlastní spalovací zařízení. A nyní se budou snažit „prohnat EIA“ první část silnic. Za pár let budou prohánět druhou část.

Je to klasická metoda k ošálení lidí, kdy se celý projekt účelově rozdělí na několik částí a ty se posuzují zvlášť, přestože jejich dopad na životní prostředí a obyvatelstvo se bude sčítat.

Místní jsou proti? Vážně?

Ing Petera rovněž uvádí informaci, že Dolní Beřkovice spalovnu chtějí. Doslova říká, že nejde„o to, že by to (rozuměno spalovnu) tam nechtěli, ale že by chtěli jinou trasu obchvatu, ale to je k projednání na další období.“Všechny strany, které v Dolních Beřkovicích kandidovaly do loňských komunálních voleb, měly jako stěžejní bod svého volebního programu STOP spalovně. A to i vítězná strana, která nyní tvoří zastupitelstvo.Pokud má pan Petera informaci, že nynější zastupitelé Dolních Beřkovic spalovnu chtějí, tak by se měli občané ptát, jak dodržují předvolební sliby.

Dále ing. Petera uvádí, že by bylo nejlepší po skončení série seminářů pro starosty udělat nové referendum v Horních Počaplech. Pokud nové referendum dopadne stejně jako to první, tedy že obyvatelé Horních Počapel spalovnu opět odmítnou, co bude dál? Další a další referenda – dokud to nebude podle představ krajských úředníků?

Proč Ing. Miloš Petera (ČSSD) statutární náměstek hejtmanky pro životní prostředí nerespektuje referendum v Horních Počaplech?

Proč říká, že obchvaty jsou připravené, když to není pravda?

Jak může mluvit o konkrétním roce dokončení spalovny?

Proč jde na ruku ČEZu?

Odpovědina tyto otázky necháváme zcela na laskavém čtenáři.

autor: Iniciativa STOP spalovně