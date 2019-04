Den otevřených dveří mělnického podzemí

Sklep domu „U Zlatého beránka“ čp. 10 na náměstí Míru

JUDr. Petr Kowanda a Mělnický osvětový a okrašlovací spolek Vás zvou na prohlídku části mělnického podzemí, které dosud nikdy nebylo pro veřejnost přístupné. V sobotu 18. května 2019 od 9:00 do 17:00 hodin budou mít zájemci možnost poprvé a pouze na jeden den navštívit dvoupatrové sklepení starobylého domu „U Zlatého beránka“ čp. 10 na náměstí Míru.

Pod tímto historickým domem byla v minulých letech objevena zasypaná schodiště vedoucí do nižšího patra s dalším labyrintem podzemních prostor, které zde tvoří dokonce i malý okruh. Po dobu několika let probíhalo jejich čištění od odpadků a suť musela být ručně vynášena na povrch do přistavených kontejnerů. Všechny takto vyčištěné chodby si budete moci tento den prohlédnout.

Opět doporučujeme, aby si návštěvníci přinesli s sebou baterky. Přístup bude volný průběžně po celý den, neděláme žádné rezervace ani objednávky vstupenek. Prohlídku lze absolvovat i s dětmi.

Martin Klihavec, předseda MOOS

(Historické snímky: Státní okresní archiv Mělník)