Přijďte podpořit SK Olympik Mělník v playoff na domací půdě!

Ve čtvrtek 18.4. odehraje Olympik své druhé utkání ve čtvrtfinále playoff VARTA futsal ligy proti klubu FK ERA-PACK Chrudim. Aktuální stav série je 1:0 pro hráče Chrudimi, kteří na své palubovce dokázali v televizním utkání vyhrát 10:1.

Olympik hraje historicky své první playoff v nejvyšší futsalové soutěži, což je pro Mělník velký úspěch. Navíc se teď jedná o první domácí zápas ve vyřazovací části!

Přijďte Olympik podpořit do sportovní haly Gymnázia Jana Palacha. Vzhledem k očekávané velké návštěvě doražte do haly co nejdříve. Zápas začíná v 19 hodin, vstupné bude 50 korun.