ROZHOVOR: Stará Mydlárna zahájí sezonu starým dobrým bigbítem

Letos trochu později známý a populární mělnický klub otevře své brány muzikantům a to přesně na svatého Václava. Avšak bude to stát za to. Zazní zde opět muzika, která sem opravdu patří. A to jižanský rock a „starej dobrej“ bigbít!

O ten se postará kapela, pro níž je ten letošní „osmičkový rok“ velmi významný. Beatová kapela The Crash totiž existuje již od roku 1968! Ani jí se nevyhnuly personální změny a dokonce se na dlouhý čas i odmlčela. Ale v roce 2010 se po více než 40. letech dala opět dohromady a od té doby jí to šlape dál. Ze staré éry kapely v ní doposud hrají dva členové: Tomáš Stabenow na doprovodnou kytaru a Václav Li (Číňan) na bicí nástroje. K nim se připojil sólový kytarista Láďa Biela a konečně Vítek Šebesta hrající na baskytaru. Oba zároveň obstarávají zpěv. Kapela vystupuje kromě svého rodného Nejdku převážně v západních Čechách na různých festivalech či hudebních setkáních. A jejich program koncertů je pořádně nabitý. Těšit se tak můžeme na muziku z druhé poloviny šedesátých a počátku sedmdesátých let.

Další kapela je už skutečně domácí. Jedná se o mělnické hudební sdružení „Old Boars Band“, které stále o sobě tvrdí, že je kapelou potencionálních důchodců hrajících pro potěšení jak vlastní, tak pro trpělivé posluchače. Avšak skromnost v tomto případě není vůbec namístě, neboť to dokáží pořádně rozjet a vytvořit takovou atmosféru, že se nikomu nechce domů.

Není proto žádných pochyb, že první letošní páteční večer 28. září v klubu bude skutečně naladěný na tu správnou muzikantkou strunu. A všem Václavům se přímo nabízí oslavit zde svůj svátek…

„Starej dobrej“ bigbít a jižanský rock to přímo nabízí….

Jelikož skupina The Crash letos slaví jubileum, tak jeden z jejích zakladatelů a lídr skupiny Tomáš Stabenow nám jí ještě přiblížil v následujícím rozhovoru:

The Crash letos slaví neuvěřitelných padesát let od svého vzniku. Co vás přimělo k jejímu založení a názvu kapely?

Kapela vznikala postupně. Již před vojnou 1962-65 se začínalo pod různými názvy. Po návratu z vojny, ale již se zrodil základ skupiny a v roce 1968 to uzrálo a vznikly The Crash.

Mohl bys trochu přiblížit začátky kapely? (Kde jste hráli, její členové, ohlasy)

Měli jsme štěstí že v letech 68-69 došlo k uvolnění politické situace,vše bylo možné a volnější a tak jsme pronajali prázdný kulturáček se sálem a založili si svůj vlastní klub (Beat Club Crash) kde se pravidelně hrálo a zvali jsme i další skupiny. Klub se stal záhy oblíbeným centrem bigbítu na Karlovarsku a to bylo později trnem v oku normalizačním soudruhům. Klub i skupina byla rozprášena v roce 1972. Předtím však dosáhla k profesionálním přehrávkám a vystupovala na koncertech, klubech, čajích a beatových přehlídkách v celém Západočeském kraji.

Jaký repertoár jste hráli a co hrajete v současnosti?

Hráli jsme převzaté skladby (covery) skupin, které byly našimi vzory… Hlavně Creedence Clearwater Revival ,Steppenwolf, Kinks, Status Quo…..a další Tomuto období beatu jsme zůstali věrni i v současné době a hrajeme muziku, která se hrála koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let.

V roce 2010 jste opět začali hrát. Co vás k tomu přivedlo, abyste opět začali koncertovat?

Že jsme začali v roce 2010 opět hrát byla ta skutečnost, že náš bubeník Venca Buben (Číňan) se vrátil z emigrace. Udělala se sešlost a tam se to upeklo.

Od doby kdy jste začínali uběhlo půl století. Za tu dobu se změnila i kvalita nástrojů i aparatury. Mohl bys to porovnat?

No to je nesrovnatelné. Dříve jsme si museli reprobedny vyrobit sami,zesilovače byly do 50 Watt, mikrofony Tesla. Později jsme sehnali východoněmecké Regenty a to byla tehdy bomba

V Mydlárně s vámi zahraje i mělnická kapela Old Boars Band. Odkud a jak dlouho se znáte?

S Old Boars Bandem nás dal dohromady náš společný přítel Luboš Gnojek, který zná obě skupiny a navedl nás na myšlenku si společně zahrát a tak již došlo k pěknému hostování Old Boars Bandu u nás v „Kotli” a nyní na oplátku přijedeme my.

Padesát let… Neplánujete si dát dárek v podobě nějaké nahrávky – takový “průřez” vašeho hraní?

Náš baskytarista Wítek je znalcem zvuku a věnuje se i častému nahrávání našich vystoupení, ale na regulérní CD zatím nepomýšlíme.

A konečně, v mělnickém klubu Stará mydlárna zahrajete tuším poprvé. Jak se těšíte?

Prohlédli jsme si na internetu fota v klubu Mydlárna. Takový krásný klub vám můžeme jenom závidět. V Karlových Varech takový nemáme a proto se do tak krásného prostředí obrovský těšíme.

Díky za rozhovor a také se budeme těšit…

Tomáše Stabenowa zpovídal Bedřich Marjanko