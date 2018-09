Další zastávka bude Brandýs nad Labem!

V roce 2015 se naplnil projekt Československé obce legionářské vytvořit přesnou repliku vlaku z období let 1918 – 1920. Tehdy se těmito vlaky desetitisíce čs. legionářů přepravily napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. A nyní tato replika Legiovlaku křižuje železniční tratě po celé naší vlasti a jeho cesta skončí symbolicky právě v roce 2020 kdy se završila sibiřská anabáze Čsl. legií.

Replika se skládá z třinácti zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. A tak možno shlédnout vůz polní pošty, těplušky, zdravotní, filmový, velitelský, štábní, obrněný, prodejní, krejčovský, kovářský (zrekonstruován na Slovensku), ubytovací a dva plošinové na nichž jsou umístěna děla a obrněné auto. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií. Nádraží v Brandýse nad Labem je třicátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po okresních a dalších městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Brandýse nad Labem přístupný zdarma od čtvrtka 27. až do neděle 30. září. Ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Letošní novinkou je expozice věnovaná loutkovým divadlům československých legionářů. V promítacím voze, kde mimochodem běží dokument o legiích, je tak vystaveno deset originálních marionet se kterými hráli přímo na frontě italští legionáři bratři Kopečtí, pravnuci legendárního loutkaře a zakladatele této umělecké činnosti Matěje Kopeckého. Tato výstava dokumentuje tu skutečnost,, že i v těžkých bojových podmínkách legionáři neztráceli humor a dokázali se postarat o kulturní činnost.

mar