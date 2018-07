Hejtmanka Pokorná Jermanová reaguje na rozhodnutí v kauze H-system

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) hledá řešení, jak pomoci rodinám z kauzy H-system

Najít účinné a definitivní řešení svízelné situace rodin, které musí kvůli rozhodnutí Nejvyššího soudu opustit během jednoho měsíce své domovy v Horoměřicích na okrese Praha-západ v souvislosti s kauzou H-systému, se rozhodla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Jsem šokována. Ani si neumíme představit, co tito lidé zažívali po více než 20 let. A tento výsledek pro ně musí být zcela devastující. Je to naprosto nespravedlivý verdikt,“ komentovala rozhodnutí Nejvyššího soudu Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) s tím, že nyní zjišťuje možnosti, jak postiženým rodinám účinně pomoci. „V tomto případě již jde o princip a spravedlnost,“ dodala.

Právníkům Krajského úřadu Středočeského kraje byl již proto zadán úkol vytvořit a předložit návrh pro jednání Zastupitelstva Středočeského kraje na jeho nejbližším zasedání, tzn. 27. srpna 2018. „Materiál by měl obsahovat řešení v podobě zcela zásadní finanční pomoci těmto lidem. Chápu, že se jedná o zcela nestandardní krok a dost možná, že v rámci naší legislativy nemožný. Ale neumím si představit, že těmto lidem teď seberou domovy po všem, co si prožili. Prostě neumím. Je to ponižující a absolutně nespravedlivé. Udělám vše pro to, aby lidem v Horoměřicích jejich domovy zůstaly. A věřím, že najdu podporu napříč politickým spektrem,“ uvedla doslova hejtmanka Jermanová, která osobně tento návrh zastupitelům kraje pro jejich následné rozhodnutí předloží.

Současně hejtmanka prostřednictvím ředitele krajského úřadu JUDr. Jiřího Holuba přislíbila starostovi Horoměřic Zdeňku Babkovi (ODS) pomoc. Bude-li obec potřebovat ze strany úřadu součinnost při řešení vzniklé situace, bude mu vedení úřadu plně k dispozici. „Uděláme vše, co je v našich silách, aby byly případné požadavky obce vyřízeny v co nejkratším možném termínu,“ prohlásil ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje JUDr. Jiří Holub.