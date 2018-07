Na mělnickém náměstí zavoní gastronomické speciality různých zemí

Dobré jídlo a pití samozřejmě většině z nás zpříjemňuje život. Avšak každá oblast, země či kultura má svůj specifický způsob zpracovávání potravin jako například podle podnebí nebo i zmíněnou kulturou. Řada z nás tak na svých cestách poznává různé místní speciality a porovnává to třeba i českou kuchyní. Avšak v některých případech není třeba někam cestovat, ba právě naopak speciality různých zemí přijedou sami. A jedním z těchto případů je i Mezinárodní festival jídla a vína v Mělníku. Na zdejším náměstí Míru tak bude možno ne jednom místě ochutnat speciality za nimiž je třeba vážit dlouhou cestu. Na co se tak mohou návštěvníci těšit. Své speciality nabídne třeba jediná srílandská restaurace v Praze „Srí Lankan Curry House“. Dále originální belgické hranolky připravované přímo na místě z čerstvých surovin s velkým množstvím omáček. Kdo má rád sýry tak si jistě přijde na své u stánku francouzské sýrárny „Fransýr“. A to zdaleka nebude vše…

Dobré jídlo si jistě zaslouží zapitím neméně vynikajícím nápojem. A jak již z názvu vyplývá bude to výběr těch nejlepších vín. Představí se tak Rodinné vinařství Průdek – Rakvice, Štěpán Maňák – Židovice, Vinařství Rauš – Mikulov, Pálavské vinohrady, Vinařství Omasta – Horní Bojanovice, Marek Gertner – Starý Podvorov, Vinařství Fasora synové – Hovorany, Modré vinařství – Mutěnice, Vinařství David Chocholatý – Kly, Black Print Wines Tomáš Trejbal – Mosel, Itálie, Pavel Chorouš – Mělník a konečně Castel – Bordeaux Francie. Jaký by to však byl gastrofestival bez piva. O to se postará Podřipský rodinný pivovar, který nabídne pestrý výběr svých produktů. A pro ty, kteří příliš neholdují vínu ani pivku z Litoměřic přijede „Riviera Club“ aby připravil do parného sobotního dne, večera a možná i noci vynikající koktejly.

Samozřejmě k dobré pohodě patří k skvělá muzika. O tu se postarají hned čtyři kapely. Domácí hudební scénu bude reprezentovat kapela Pátá Dimenze se zpěvačkou Lenkou Ducháčkovou, která nedávno v hospodě Němý Medvěd pokřtila svojí debutovou desku. Další muzikanti zavítají z našeho hlavního města. A to ne ledajaké. Představí se skutečná legenda českého bigbítu – kapela Orient, která na hudební scéně působí již od roku 1964. Nejinak to rozpálí další pražská skupina Něžný Oktopus, která rovněž patří k legendám bigbítové scény. No a na závěr…. Zpěvák, hudebník, moderátor, multiinstrumentalista a dirigent Ota Baláž, jenž před čtyřmi lety založil novou skupinu Balage Band. A objevil pro ni talentovanou zpěvačku Terezu Kopáčkovou, která byla předtím jeho studentkou na Pražské konzervatoři.

Ani to však ještě není vše. Pořadatelé festivalu oslovili Základní školy v Mělníku a okolí k výtvarné soutěži s tématikou jídla a pití. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření grafických návrhů od dětských autorů, které byly aplikovány na trička. Tato originální trička bude tak možno zakoupit v limitované edici a to v různém provedení i velikostech. Výtěžek z tohoto projektu, po pokrytí nákladů na jejich výrobu, poputuje dětem postiženým spinální svalovou atrofií.

A tak kromě gastronomických zážitků, ochutnání výborných vín či konzumaci dobrého piva, poslechu skvělé muziky bude možno i přispět na dobrou věc.

Věřme, že i tento festiválek bude začátkem další tradice, která obohatí naše krásné město Mělník.

Bedřich Marjanko