Nelahozeves lituje porážky doma, Tišice opustily I. B třídu

Fotbalová sezona ročníku 2017/2018 se stala minulostí. Kromě okresních soutěží mělo Mělnicko své zástupce ve čtyřech vyšších soutěžích. . V divizi usilovaly o body FK Neratovice Byškovice, které téměř celou soutěž bojovaly v horních patrech tabulky. V posledním kole sice s lídrem a pozdějším vítězem Slovanem Velvary doma prohrály 0:1, ale nakonec Neratovice uhájily solidní šesté místo.

Porážky v posledním kole se dočkal také Sokol Libiš, která hrála ještě o udržení čtvrtého místa. Jenže soupeřem ji byl vedoucí a nováček divize Poříčí nad Sázavou na jeho trávníku. Libiš se snažila, v poločase držela nerozhodný stav 1:1, ale ve druhém poločase jednou inkasovala. Přesto Libiš na čtvrtém místě zůstala, když pátá Lhota vybojovala v Semicích jen jeden bod.

Poslední kolo I. A třídy nabídlo i poslední derby Mělnicka. V něm Záryby dokázaly doma těsně porazit Pšovku Mělník a byly tak v soutěži nejúspěšnějším zástupcem Mělnicka před TJ Kly. Pšovka Mělník i přes porážku uchovala I. A třídu i pro příští sezonu.

Skvělý kousek se v posledním kole I. B třídy povedl Dynamu Nelahozeves, který u lídra soutěže v Dolním Bousově vyhrál 3:0. Jenže Dynamo na podzim s tímto soupeřem doma prohrál 1:3. Stačilo aspoň remizovat a získat bod. Při rovnosti bodů by totiž Nelahozeves měl lepší vzájemné zápasy a postoupil by do I. A třídy. Takto bude muset ještě aspoň sezonu počkat. Na druhé straně smutek zavládl v Tišicích, které prohrály i v Libčicích a sestoupily tak do okresního přeboru Mělnicka.

DIVIZE SKUPINA B

30. kolo: FK Neratovice Byškovice – Sn Velvary 0:1 (0:0), Kladno – Chomutov 0:3 (0:1), Hostouň – Souš 7:2 (4:0), Rakovník – Hrobce 3:0 (1:0), Ostrá – Česká Lípa 2:1 (1:1), Nový Bor – Úvaly 0:3 (0:0), Český Brod – Motorlet Praha 1:0 (1:0), Louny – Meteor Praha 0:3 (0:1).

Konečná tabulka

1. Velvary 30 23 0 4 3 55:21 73

2. Hostouň 30 20 1 3 6 67:30 65

3. Motorlet Praha 30 18 3 2 7 56:32 62

4. Český Brod 30 17 2 3 8 64:42 58

5. Ostrá 30 15 1 4 10 53:36 51

6. Neratovice Byškovice 30 14 3 3 10 53:43 51

7. Souš 30 13 4 3 10 61:51 50

8. Úvaly 30 12 6 2 10 48:43 50

9. Kladno 30 13 4 2 11 46:40 49

10. Chomutov 30 12 3 5 10 57:40 47

11. Meteor Praha 30 11 6 1 12 48:48 46

12. Rakovník 30 9 2 4 15 37:44 35

13. Louny 30 8 4 1 17 47:54 33

14. Česká Lípa 30 10 1 1 18 33:57 33

15. Hrobce 30 2 1 1 26 22:106 9

15. Nový Bor 30 2 0 2 26 15:75 8

KRAJSKÝ PŘEBOR

30. kolo: Poříčí n. Sáz. – Sokol Libiš 2:1 (1:1), Klíčany – Hvozdnice 3:1 (2:0), Semice – Lhota 3:2 po pen. (2:2), Sp. Příbram – Nové Strašecí 3:0 (1:0), Nespeky – Slaný 2:1 (2:0), Rejšice – Kutná Hora 3:2 (1:1), Horky n. Jiz. – Poříčany á:2 (2:2), Tuchlovice – Beroun 2:3 (1:1).

Konečná tabulka

1. Poříčí n. Sáz. 30 21 3 2 4 65:31 71

2. Horky n. Jiz. 30 19 3 1 7 74:34 64

3. Beroun 30 18 1 0 11 67:53 56

4. Libiš 30 16 1 2 11 65:45 52

5. Lhota 30 14 2 5 9 67:50 51

6. Sp. Příbram 30 13 4 3 10 68:48 50

7. Nespeky 30 14 2 2 12 47:50 48

8. Klíčany 30 14 1 2 13 59:60 49

9. Nové Strašecí 30 11 2 4 13 69:80 41

10. Slaný 30 11 2 3 14 49:52 40

11. Hvozdnice 30 11 3 1 15 53:66 40

12. Tuchlovice 30 9 4 2 15 52:67 37

13. Kutná Hora 30 10 2 1 17 45:60 35

14. Poříčany 30 9 2 2 17 53:97 33

15. Semice 30 8 1 4 17 47:81 30

16. Rejšice 30 6 3 2 19 56:67 26

I. A TŘÍDA SKUPINA B

30. kolo: Sokol Záryby – Pšovka Mělník 2:1 (1:1), Pěčice – TJ Kly 3:2 po pen. (0:2), Český Brod B – Divišov 2:3 (0:1), Čelákovice – Velim 1:2 po pen. (0:1), Vyšehořovice – Lysá n. Lab. 1:5 (1:3), Uhlířské Janovice – Poděbrady 1:2 (0:2), Sázava – Mnichovohradištský SK 0:6 (0:3), Luštěnice – Kosmonosy 1:2 (0:1).

Konečná tabulka

1. Poděbrady 30 21 2 1 6 70:33 68

2. Vyšehořovice 30 17 4 2 7 68:43 61

3. Velim 30 17 2 3 8 51:36 58

4. Pěčice 30 15 4 1 10 69:53 54

5. Lysá n. Lab. 30 16 1 3 10 66:51 53

6. Český Brod B 30 13 4 3 10 57:42 50

7. So Záryby 30 13 5 1 11 65:56 50

8. TJ Kly 30 15 0 4 11 59:59 49

9. Divišov 30 14 0 4 12 53:50 46

10. Kosmonosy 30 11 5 2 12 64:48 45

11. Čelákovice 30 13 1 4 12 63:51 45

12. Luštěnice 30 13 1 0 16 41:58 41

13. Mnichovohradišťský SK 30 9 4 3 14 57:60 38

14. Pšovka Mělník 30 8 2 2 18 34:65 30

15. Sázava 30 4 2 1 23 34:88 17

16. Uhl. Janovice 30 2 2 5 21 27:82 15

I. B TŘÍDA SKUPINA B

26. kolo: Dolnobousovský SK – Dynamo Nelahozeves 0:3 (0:1), FC Mělník – Dobrovice B 2:1 (1:0), Libčice – Sokol Tišice 5:2 ( 1:1), Neratovice Byškovice B – Benátky n. Jiz. B 1:0 (0:0), TJ Byšice – SK Vojkovice 2:0 (1:0), Holubice – Stará Boleslav 3:5 (1:1).

Konečná tabulka

1. Dolnobousovský SK 24 17 1 2 4 86:36 55

2. Nelahozeves 24 17 1 2 4 55:22 54

3. Libčice 24 15 2 2 5 78:43 51

4. Holubice 24 10 4 2 8 68:50 40

5. Benátky n. Jiz. B 24 13 0 0 11 41:45 39

6. Stará Boleslav 24 10 2 1 11 64:70 35

7. Byšice 24 8 5 1 10 42:49 35

8. Neratovice Byškovice B 24 8 2 6 8 36:39 34

9. FC Mělník 24 9 2 2 11 40:50 33

10. Vojkovice 24 8 3 0 13 33:44 30

11. Dobrovice B 24 8 1 2 13 52:68 28

12. Lužec n. Vlt. 24 8 0 2 14 46:64 26

13. Tišice 24 2 0 2 20 29:87 8

(pet)