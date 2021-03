„Macharův Brandýs“ jede dál…

„Když mluví zbraně, mlčí múzy“. Naštěstí zbraně mlčí, ale bohužel i ty múzy. Avšak mnohde to nevzdávají a navzdory nepříznivé situaci se snaží pokračovat v kulturních tradicích.

Ne jinak tomu je i v Brandýse nad Labem. A tak i v době různých omezení se drží hesla „Ať múzy nemlčí“ a vyhlašují XXIII. ročník literární a recitační soutěže „Macharův Brandýs“!

Josef Svatopluk Machar (29. února 1864, Kolín – 17. března 1942, Praha) byl český básník, prozaik, satirik, publicista a politik, spoluautor Manifestu České moderny a představitel kritického realismu. Macharův básnický význam spočívá zvláště v jeho tvorbě z přelomu století, v jeho kritičnosti českého maloměšťanství a k přízemnosti veřejného života. A to zejména lhostejnost, pokrytectví a prázdné vlastenectví. Stal se průkopníkem básnického realismu. Určitou kuriozitou byla ta skutečnost, že po vzniku samostatného Československa přijal úřad generálního inspektora československé armády, který zastával do roku 1924 kdy se názorově rozešel s tehdejší vládní garniturou i s prezidentem Masarykem. Další zajímavostí je skutečnost, že byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu. V roce 1998 byla urna s jeho popelem převezena do Brandýsa nad Labem, kde je uložena v 1. patře místního gymnázia, které se na jeho počest přejmenovalo na Gymnázium Josefa Svatopluka Machara.

A právě na základě toho vznikla i tato literární a recitační soutěž. Jejím smyslem bylo již od jejího založení nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch. Bohužel již minulý ročník musel proběhnout za zcela jiných podmínek, a tak pro letošní rok se připravují dvě verze:

1. varianta – Na zámku Brandýs nad Labem proběhne 10. května 2021 autorské čtení, recitační soutěž a Slavnostní vyhlášení výsledků

2. varianta – Autorské čtení proběhne 10. května 2021 on-line a nejlepší výkony recitátorů budou součástí Slavnostního vyhlášení výsledků obou částí soutěže, které proběhne on-line 10. května 2021.

Téma literárních prací je volné. Soutěží se v žánru prózy, poezie a dramatu.

Věřme však, že se opět sejdeme na brandýském zámku. Pokud to nebude možné, autorské čtení proběhne on-line a účastníci recitační soutěže pošlou video nahrávku.Termín pro zaslání příspěvků do literární soutěže a přihlášek (nebo video nahrávek) do recitační soutěže je 23.duben 2021. Podrobnější informace na https://gbl.cz/macharuv-brandys/. Kontakt: Mgr. Nina Nováková, n.novakova@gbl.cz,. ninanovakova@volny.cz. Mgr. Věra Špíglová, v.spiglova@gbl.cztel.. Tel. 602 368 015, 737 209 760

