Okresní soud v Mělníku – Aktuální info 4. 5. 2020

V současné době bychom rádi sdělili, že Okresní soud v Mělníku se vrátil k plnému provozu. Všechna oddělení včetně informačního fungují bez omezení. Stále platí, že vstup do budovy soudu bude umožněn pouze osobě, která

a) předloží předvolání k jednání nebo úkonu na příslušný den, ledaže došlo k odročení,

b) jde podat písemné podání adresované soudu

c) jde nahlížet do spisu po předchozím objednání

d) jde po předchozím objednání do informačního centra soudu

e) kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem nebude mít tělesnou teplotu vyšší než 37,5 stupňů C,

f) o níž to stanoví předseda Okresního soudu v Mělníku nebo místopředseda Okresního soudu v Mělníku anebo ředitelka správy Okresního soudu v Mělníku.

Všechny prostory soudu včetně jednacích síní jsou pravidelně desinfikovány. Kromě již klasických opatření zdejší soud přistoupil k instalaci ochranných plexisklových barier do všech jednacích síní (viz foto). Bariéry jsou lehko odnímatelné a po skončení nebezpečí šíření viru budou ihned odstraněny. Pro osoby, kterým dělá problém dýchat skrze roušku, je mělnický soud vybaven rovněž ochrannými štíty. Přítomnost osob u jednání realizujeme ve zvýšené míře formou videokonferencí. Kromě klasické videokonference, kdy se osoby které se mají jednání distančně zúčastnit, musí do míst, kde je videokonferenční zařízení k dispozici (jiný soud, věznice, policejní budova) osobně dostavit, byla v minulém týdnu na zdejším soudě zprovozněna mobilní videokonference. Ta umožňuje v odůvodněných případech realizovat videokonferenční hovor přímo z místa bydliště dané osoby, bez toho aniž by tato musela kamkoliv cestovat. Tuto formu plánujeme využívat hlavně v případě osob potencionálně nejvíce koronavirem ohrožených a např. při odděleném výslechu obžalovaného a poškozeného, či v případě nemobilního svědka.

S pozdravem a přáním hlavně pevného zdraví

JUDr. Jindřich Špergl

tiskový mluvčí OS Mělník

Tel: +420 315 648 429, +420 737 247 516