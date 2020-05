I město Mělník pomalu ožívá

Díky pozitivním zprávám o úbytku nakažených koronavirem – k 26. dubnu evidovala krajská hygienická stanice na okrese Mělník: 30 nakažených. Vyléčení: 38, zemřelo: 2. a Město Mělník: 1 nakažený, vyléčený: 1 – dochází k pozvolnému uvolňování.

Jakousi „první vlaštovkou“ to byly sobotní farmářské trhy na náměstí Míru. Opět se tak otevřely stánky samozřejmě v přikázaných dvoumetrových rozestupech, které nabízely tak dlouho očekávané zboží. I přes poněkud chladnější počasí se náměstí zaplnilo návštěvníky, kteří se v drtivé většině chovali zcela zodpovědně. Kromě nezbytných roušek udržovali i rozestupy k čemuž přispělo i nové vládní opatření o povolení desetičlenných skupinek, takže byla možnost si i popovídat s přáteli. Na své si přišli především zahrádkáři, jenž zde měli bohatý výběr různé sadby. Nechyběli však ani tradiční prodejci, kteří nabízeli například keramiku, různé textilní doplňky kde samozřejmě dominoval letošní „hit“ v podobě roušek všech barev a odstínů, nechyběly ani knížky a i možnost si koupit řadu dobrot v podobě uzenin, sýrů a pekařských výrobků, které si posléze odnášeli podobně jako produkty místních vinařů do svých domovů.

Současná situace – věřme že již příznivá – dává možnost k dalším uvolnění. Takže 1. května se již otevře Turistické informační centrum Mělník, 4. 5. to bude Městská knihovna Mělník, 25. 5. Masarykův kulturní dům, respektive zdejší kavárna podobně jako Café Ve Věži. A zde

28. 5. galerie Ve Věži obnoví svojí činnost vernisáží výstavy Moniky Novotné.

Zároveň Mělnické kulturní centrum připravuje program tak, aby mohl splnit i případné přísné podmínky vlády a nemusel ho v žádném případě na poslední chvíli rušit.

A tak věřme, že se vše co nejdříve vrátí do normálu a můžeme se na co těšit!

mar

Foto: Karel Lojka