Do Zooparku Zelčín za zvířátky i za muzikou

Díky uvolnění se také otevřely zoologické zahrady. A tak i Zoopark Zelčín; farma kousek od Mělníka otevírá své pomyslné brány. Provozovatelé dobu nuceného uzavření využili k pracím a změnám na areálu. Ne všechno sice stihli, ale spolu se zvířátky netrpělivě očekávali návštěvníky. Každá korunka se jim teď hodí. Letos rozšíří výběhy a expozici o nové druhy, miniprasátka a surikaty. Narodila se mláďata klokanů s nimiž se hodlají pochlubit. Dále se buduje nové občerstvení, připravuje se nový areál pro letní koncerty, také pro větší pohodlí upravili místa na kempování.

A nejsou to „pouze“ zvířata, která ocení zejména ti nejmladší návštěvníky. Zdejší prostory jsou proslulé i letními koncerty. Ne jinak tomu bude i letos. Chystají se večerní „Koncerty mezi zvířaty“, na nichž vystoupí celá řada skvělých muzikantů. Prázdniny zahájí již zde „zdomácnělá“ kapela HOP TROP, která zde vystupuje každý rok a letos to bude v sobotu 26. června. O týden později, 3. července to bude „bomba“! Poprvé se zde představí skupina DIVOKEJ BILL. O měsíc později, 5. srpna, zahraje kapela JELEN, následovat bude 14. srpna hudební formace Pokáč & Láska. A prázdniny zakončí již klasický KAMELOT v sobotu 28. srpna. Avšak to nebude vše. Poslední koncert bude patřit dalšímu zdejšímu debutantovi, což nebude nikdo jiný nežli Tomáš Klus, jenž zde zahraje 25. září…

Jak je vidno, tak si jistě každý přijde na své. A proto držme palce ať jim vše vyjde!.

Bedřich Marjanko