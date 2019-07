V zámeckém parku se představí Libuše

Či spíše „Libushe“. Tak se nazývá muzikál, který nastudoval Divadelní spolek Nové divadlo Mělník. Jeho autorem je člen DS ND Mělník, Radek Šlangal. Původně byl muzikál určen pro školní akademii na ukončení školního roku. Autor ho nastudoval s dětmi ze základní školy kde učí. Poté ho převzal divadelní spolek a svojí premiéru měl v listopadu 2011. Od té doby tato hra je uváděna nejen v domovském Masarykově kulturním domě, ale i v blízkém i vzdáleném okolí. Možno jmenovat zejména lesní divadlo Debř u Mšena, Vysokou u Mělníka, Libochovice a před týdnem to byl romantický hrad Bezděz. A tuto neděli 21. července od 19 hodin se představí v parku zámku Liblice.

Hra diváky zavede na Vyšehrad, těsně po smrti knížete Kroka. Vlády se ujímá kněžna Libushe . Na hradiště přijedou i její sestry Kazi a Teta. Bivoj se utká s kancem. Za horou Říp číhá kmen Amazonek, které se chystají k boji. Na starém Vyšehradě plyne život svým tempem, stejně jako dnes, tam usilují muži o přízeň žen a ženy o přízeň mužů, stejně jako dnes, se bojuje o moc a vládu, lidé se milují a hašteří, někdo je dobrý, někdo zlý…..

Diváci se tak jistě pobaví při této skvělé studentské hříčce, jenž je napsaná velice, velice volně, na motivy Starých pověstí českých jazykem dnešního ….náctiletého středoškoláka. Je plná skvělých písniček, původní hudby, většina textu je psána ve verších. A představí se tak přes dvacet členů DS Nové divadlo Mělník ve věku od 12 do 23 let a tři ženy ve věku x let.

mar