Výměnný bazar oblečení v Želvě

Nadcházejí období opět láká k obměně šatníku. Zvláště u dětí je to patrné, přes léto vyrostly a tak je nutno jim pořídit nové oblečení. Avšak nemusí zrovna být úplně nové, zvláště při pobytu venku se může hodit i starší. A ne každý si může dovolit nové značkové oblečení. Proto se na různých místech konají různé bazary na nichž možno nejenom si koupit i to starší třeba značkové, ale zbavit se toho svého. Jedním z těchto míst bude i známá mělnická kavárna, knihkupectví a antikvariát Želví doupě.

V neděli 21. října od deseti hodin zde bude možno si odnést různé oblečení i obuv, jak dětské tak i pro dospělé, jenž bude možno sem nosit po celý týden až do pátku před konáním bazaru. Jedná se zcela o otevřenou akci kdy si každý může odnést co se mu bude líbit. A jelikož se to koná v kavárně, tak bude možné si v klidu při dobré kávě ohodnotit, který kousek nesmí v šatníku chybět. Oblečení, které vybude poslouží potřebným, kterým osud není tak nakloněn.

mar