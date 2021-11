Výjimečný koncert mělnického Swingového večera

Přesně po třech letech bude mít listopadový Swingový večer opět trochu jiný průběh. V roce 2018 byl totiž v rámci slavnostního udílení Cen města Mělníka významným osobnostem mělnické kulturní scény kdy se jedním z laureátů stal i světově uznávaný trumpetista skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi.

Laco Deczi pochází ze Slovenska, v roce 1962 odešel do Prahy a dokonce nějaký čas žil i v Mělníku. Hrál v Sextetu divadla Rokoko, v souboru Jazz Outsiders, v souboru S+HQ Karla Velebného a v Reduta Kvartetu, kterého se stal frontmanem. V roce 1967 založil formaci Jazz Celula, kde hrál s muzikanty Laco Troppem, Svatoplukem Košvancem, Josefem Vejvodou, Karlem Růžičkou nebo Petrem Králem. Byl také členem Jazzového i tanečního orchestru Československého rozhlasu. Věnoval se skládání orchestrálních skladeb a složil velké množství muziky k filmům, mezi nejznámější patří Kalamita režisérky Věry Chytilové z roku 1981. V našem hlavním městě působil až do své emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v tehdejším Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde žije a tvoří doposud. Zde je frontmanem kapely Celula New York. Zároveň ve Státech vystupoval s celou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl a Sonny Costanzo. Pravidelně koncertuje se svojí kapelou v oblasti států New York a Connecticut. Současnou sestavu Celula New York tvoří jeho syn Vaico, který je skvělým hráčem na bicí, baskytarista Michal Krásný a klávesista Jan Aleš. Od roku 1990 Laco každoročně absolvuje Tour po České republice a Slovensku. Výjimkou nejsou však ani zastávky v Polsku, Rakousku a především Německu. Laco vydává v intervalech jednoho až dvou let nové studiové, nebo live desky. V posledních letech také live DVD z koncertů. Dohromady má na kontě již přes dvacet alb a video nosičů. Se svojí kapelou hrál i na festivalech Rock for People, Colours of Ostrava a Sázavafest. Vedle hudebních aktivit je Laco také zdatným malířem. Na kontě má několik desítek děl, většinou olejomaleb. V roce 2005 vychází kniha „Pravdy“ zobrazující Lacovu malířskou tvorbu společně s historkami k jednotlivým obrazům.

Jak již bylo výše uvedeno, Laco Deczi nějaký čas bydlel i v Mělníku a tak se sem často vrací. Již několikrát koncertoval v Masarykově kulturním domě a byl i hostem zdejšího klubu Stará Mydlárna. Bohužel v loňském roce sem ze známých okolností nemohl zavítat, a tak si to vynahradíme první středu v měsíci tentokrát v divadelním sále Masarykova kulturního domu 3. listopadu od 19.30 a samozřejmě to opět bude skvělý hudební zážitek

mar