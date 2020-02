Ve Staré Mydlárně se bude tančit a také slavit!

V mělnickém klubu se chystá další skvělý víkend. Po „zlatých šedesátkách“ v podání kladenské revivalové kapely The Basketles a sobotního skvělého koncertu zde zazním muzika různých žánrů. V pátek od 20 hodin se zde totiž opět roztočí klasické „vynily“! Uskuteční se tu již pátá Tančírna, která určitě zvedne za židlí všechny, kteří sem od 20 hodin zavítají. Zazní zde jak známé staré pecky v průřezu originálního SKA z šedesátých let minulého století či rocksteady přes roots, reggae až do současnosti.

A v sobotu to bude opět pořádný nářez. Vypukne tu totiž další punkový večírek na němž se představí hned čtyři kapely, které to tu parádně rozjedou.

Řepínská kapela pod příznačným punkovým názvem Rozšláplý Kecky si tímto vystoupením připomene již nejenom šest let od svého vzniku, jenž se datuje na 28.února 2014 kdy se konala první zkouška, ale především první oficiální koncert právě ve Staré Mydlárně o rok později! A to je velký důvod k oslavě… Věřme, že to opět pořádně rozpálí i se svými hity z alba „Exekučně zabaveno!“. Když oslavy, tak samozřejmě s hosty. A budou to rovnou tři kapely. Skupina Graveterapy pochází z Hrobu ze severních Čech. Svou tvorbu mají zasazenou do hardcore – punku, jak to o sobě píší a říkají, avšak dle poslechu jde spíše o energický tvrdý hardcore nálož. Na letošní rok připravuje nové album. Další hudební formace přijíždí z Hořovic. Punk rockový Knedlofil vznikl v roce 2015, takže letos také oslaví malé kulatiny. A konečně třetí host se jmenuje The Neladíme. Kapela se narodila 7. března v 10 hodin dopoledne okolo roku 2009 v malém bytovém domě v severovýchodní vsi Letňan. Během deseti let své existence se jí rovněž nevyhnuly personální obměny i částečné rozpady. Avšak s novým bubeníkem jim to skvěle šlape…A v roce 2018 vydali své první album „Best of schlager“.

Takže se máme zase na co těšit….

