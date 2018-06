Kapela Hop Trop se představí v zelčínském Zooparku

Kdo by neznal její písničky „Tři kříže“ či „Amazonku“, které již doslova zlidověly, nechybí na žádném posezení u táboráku a jsou již i v učebnicích hudební výchovy. Jasně tato legendární trampská a folková skupina vystoupí i zde v rámci zdejších koncertů na nichž se představili například Ivo Jahelka či Jaroslav Samson Lenk. A právě Samson se sem vrací v sestavě, kterou kromě něho tvoří Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra. Zajímavostí je, že v tomto složení hrají od svého založení v roce 1980. Od samotného počátku existence skupiny se jedná o velmi výrazné hudební uskupení, které u nás patří ke špičce v hudebních žánrech folk a country.

Koncert se uskuteční pod širým nebem, a to v pátek 29. června od 19 hodin. Pro návštěvníky bude k dispozici louka pro stanování a kempování zdarma. A to rovněž proto, že koncertem to neskončí. Country večer bude pokračovat s další známou kapelou Mošňáci.

Bude to zde skutečně skvělé zahájení prázdnin!

mar