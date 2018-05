Ve Staré Mydlárně to bude zase pořádně „dunět“

První červnový víkend bude v mělnickém klubu pořádně nadupaný.

V pátek sem poprvé zavítá muzikant, zpěvák, herec a moderátor Robert Hlavatý se svým snovým projektem Robert Hlavatý & Band. Mnozí jej znají v poslední době jako moderátora pořadu Rockparáda, z filmu „Kvaska“ či nekonečného seriálu Ulice. Vystupuje také v muzikálech jako například „Děti ráje“, „Bídníci“ či zájezdové verze „Vlasy“. V současné době ho můžete vidět například v obnovené inscenaci „Jesus Christ Superstar“ v Karlínském divadle v roli Velekněze.

Avšak hrál s celou řadou hudebních kapel jako Fabrica Atomica s Oskarem Petrem, Smokie revival, Ina Hany Bany atd. Účinkoval a zpíval také například na „Počertech velkej koncert“ skupiny Kabát na Bílé hoře. A nyní vystupuje zejména se svojí skupinou RH Band, se kterou se zúčastňuje různých festivalů a jiných kulturních akcí jako je Rockování, Dejvické léto, Pražský majáles či městských slavností.

Skupinu dále tvoří kytarista Jiří Juránek, jenž je činný i v dalších hudebních formací z nichž možno jmenovat kapely The Ushons a Ybaryba, s nimiž natočil první studiové nahrávky vlastních skladeb. Po jejich rozpadu se věnoval převážně hraní ve velkých kapelách konkrétně v Back Side Bigbandu a v Bigbandu Neratovice. V současnosti hraje v jazz-bluesovém kombu Confluence. Na klávesy hraje Jindřich Marek, jenž se zajímá o scénickou hudbu (komponování hudby pro 8.ročníků Bitvy na Točníku,aranžování scénické hudby ke hře Kolotoč pro Divadlo na Vísce, hudba k dokumentárnímu filmu „Šumava“). Do roku 2010 působil jako klavírista v Neratovickém bigbandu, nyní působí ve skupině Jindřich Marek trio (JiM trio), kde se podílí na repertoáru také jako autor vlastních skladeb, dále pak v kapelách JP blues band, King swing Milana Benedikta Karpíška, Půl dechu do měchu a Black Lulu Band. A konečně za bicími sedí Michal Zelený. i on jsem účinkoval v nejrůznějších hudebních formacích jako skupina Lion, J. Pavlíček Band, Pins and Needles, David Eben, Ondřej Konrád – Gumbo, 3DB… Kromě toho vyučuje hru na bicí nástroje na SUŠ M. Lidinské v Berouně.

A v sobotu to bude opět pořádný nářez. Hned tři kapely vystoupí na Punk-rockovém večírku. Představí zde i první zahraniční skupina, neboť ze sousední Rakouska přijede MESS. Návštěvníky tak čeká energická muzika plná melodie a punkové naštvanosti. Kdo má rád The Cash anebo třeba NOFX – ten si to užije.

Dále se představí THE JUNK FOOD… Členové mělnické kapely Cirguz společně s muzikanty z několika pražských kapel se dali dohromady a výsledek je rock´en´roll ve stylu CBGB.

A konečně roudnická stálice LOUTY, která to tu vždy rozproudí na plné pecky. „Lout“ znamená totiž anglicky klacek, nevychovanec, nebo taky hrubián. Kapela letos slaví pětileté výročí.

Takže se skutečně zase máme na co těšit…

mar