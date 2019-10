Do Staré Mydlárny se vrátí Jeff Biograf a také se bude tančit

V mělnickém klubu zase proběhne pestrý víkend. V pátek 18. října po dvou letech sem přijíždí další skvělá kapela, která prakticky patří do klasiky českého bigbítu

Skupina Jeff Biograf vznikla zejména zásluhou jejího pozdějšího hlavního protagonisty, skladatele, textaře, zpěváka a trumpetisty Jeffa, vlastním jménem Vladislava Roda v devadesátých letech minulého století. Po pár týdnech hledání těch správných muzikantů se kapela ustálila. V současné době hraje v tomto složení, kromě trumpetisty a zpěváka Jeffa je to kytarista, jenž je návštěvníkům klubu dobře znám – Ivan Vrána. Dále na saxofon a flétnu hraje Karel Šváb, na baskytaru Jan Pils a za bicími sedí Václav Šváb.

Za dobu své existence kapela odehrála mnoho koncertů a našla tak početnou posluchačskou základnu především v pražských klubech, z nichž dnes bohužel již mnohé neexistují (Petynka, Chmelnice, Újezd, Bunkr, Rock café, Malostranská beseda, Arkadia, Subway). V roce 1995 tato formace vyhrává soutěž rockových kapel Marlboro rock-in. Z téhož roku rovněž pochází zatím jediná deska.

Skupina nadále vystupuje po dalších pražských i mimopražských klubech a tak se máme v Mydlárně na co těšit…

Avšak to nebude zdaleka vše. O den později se klubem opět roztočí klasické „vynily“! Uskuteční se tu již čtvrtá Tančírna, která určitě zvedne za židlí všechny, kteří sem od 20 hodin zavítají. Zazní zde jak známé staré pecky v průřezu originálního SKA z šedesátých let minulého století či rocksteady přes roots, reggae až do současnosti.

Takže neváhejte a vyražte si užít skvělý taneční večírek.

mar