Na kus řeči tentokrát s … Martinem Dejdarem

Oblíbené a již tradiční setkání tohoto cyklu proběhne tentokrát v pátek 18. října od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

A setkání to bude opět zajímavé, které určitě všechny skvěle pobaví. Martina Dejdara si mnozí vybaví jako bývalého letce RAF Antonína Maděru ze seriálu „Zdivočelá země“ natočeného podle knih Jiřího Stránského. Anebo také se sitcomu „Comeback“ kde ztvárnil nezapomenutelného „Ozzáka“. Avšak jeho herecká škála je široká. Ihned po absolvován DAMU nastoupil do dnes ji legendární Ypsilonky kde ztvárnil celou řadu rolí. Hrál například v inscenacích „Praha stověžatá“, „Horror band“, „Amerika nebo Vosková figurína“ či „Mozart v Praze“. Hostoval i v jiných divadlech, mimo jiné v Realistickém divadle, kde se představil ve hrách „Sluha dvou pánů“, „Othello“ nebo „Anna Karenina“.

Avšak do diváckého podvědomí mimo televizní obrazovky se dostal především díky mnoha filmovým rolím, pro které byl vybrán díky svému charismatu a temperamentnímu projevu. Ve filmu debutoval již v roce 1985 v povídkovém snímku „Zelená léta“. Skutečný herecký koncert podal ve filmovém muzikálu „Šakalí léta“, kde ztvárnil hlavní roli výstředně oblečeného mladíka Bejbyho, který je úplně posedlý rokenrolovou muzikou. Neméně přesvědčivý výkon podal ve filmu „Učitel tance“, za nějž získal prestižní cenu Český lev 2005 za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Dále se objevil například ve filmech „Amerika“, „Proč“, „Příliš hlučná samota“ či „Žabák“, jenž volně navazuje na Zdivočelou zemi. Svůj komediální talent uplatnil ve veselohrách jako „Slunce, seno, erotika“, „Kameňáky“ či v posledním snímku „Plavčík“, který do našich kin vstoupí v příštím roce. Tehdy to bude i mysteriosní drama „Zemřít šťastný“, což je příběh o tom, že člověk může ztratit přátele, může ztratit svůj sen a smysl života, ale nesmí nikdy ztratit víru v to, že na světě i přes všechny nástrahy a zlomyslnosti, existuje možnost najít štěstí.

Kromě herectví využil svůj nezaměnitelný hlas i pro dabing. Ten například zapůjčil postavičce Bárta Simpsona v americkém kultovním seriálu „Simpsonsovi“. Martin Dejdar je také známým moderátorem a bavičem. Na televizních obrazovkách uváděl celou řadu zábavných pořadů jako například „Šance“ či „Ptákoviny“. Není tak pochyb, že to opět bude zajímavé setkání, neboť jeho vyprávění má tu pravou „šťávu“ a určitě se návštěvníci nejenom dozví mnoho zajímavého, ale především se skvěle pobaví.

mar