Situaci s autobusy na Ládví mají vyřešit vozy s pohonem CNG

Praha 21. března (ČTK) – Problémy s velkým množstvím příměstských autobusů, které končí u stanice metra C Ládví v Praze 8 a zhoršují tu životní prostředí, má vyřešit nasazení vozů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a vodík. Na dnešním jednání zastupitelů to uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě). Způsob řešení kritizoval opoziční zastupitel Radomír Nepil (ANO), který navrhl terminál přesunout. Spoje končí na Ládví od dubna 2015, do té doby jezdily k metru C Nádraží Holešovice. Proti umístění terminálu dlouhodobě protestují místní.

“Během půl roku tam bude 75 procent autobusů jezdit v emisní normě Euro VI nebo na pohon CNG. Nyní budou CNG a do dvou let vodíkové autobusy na lince do Neratovic,” řekl ČTK Scheinherr. Zastupitelům v diskusi pak řekl, že Praha jedná se Středočeským krajem, aby vozy na CNG, které jsou nakupovány, byly nasazovány primárně na linky končící na Ládví. “To povede ke zlepšení jak z hlediska emisí, tak hluku,” řekl Scheinherr.

Podle Nepila nasazení zmíněných vozů problém nevyřeší. “Ono se to sice zlepší, ale nevyřeší, řešením je vzít terminál a přesunout ho,” řekl Nepil. Jako nové umístění navrhl konečnou stanice metra C Letňany. Scheinherr řekl, že podle něj přesun není řešením.

Proti konečné na Ládví se postavili místní obyvatelé, kteří proti ní i protestovali a sepsali petici, pod kterou se podepsalo několik tisíc lidí. Podle nich se v okolí stanice metra C Ládví zhoršilo životní prostředí i bezpečnost. Přesun terminálu odmítlo minulé vedení města i organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Na Ládví jezdí například autobusy z Mělnicka a Neratovicka.

