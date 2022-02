Šícha hattrickem vystřelil 15. výhru Mělníka v řadě

No, je to tak. Neporanitelnost Junioru stále trvá!!! Tentokrát si pro výhru a další tři bodíky vyjel do Kolína kde se utkal s tamním HC Žabonosy. Jak je již u mělnických hokejistů zvykem, opět se pustili do soupeře s plným nasazením. Hned v šesté minutě vsítil Šícha, kterému prakticky toto utkání „patřilo“ první branku, a o minutu později Šubrt dal další gól. Domácí sice jednou brankou zkorigovali, ale to bylo z jejich strany v první třetině vše. Naopak Mělník opět dvěma slepenými góly zvýšil na 1:4.

Druhá třetina již byla na branky skoupější, avšak zase patřila hostům, jenž dvěma brankami z nich v jedné opět zaúřadoval Šícha, zvýšili svůj náskok. A domácím se opět podařil pouze jeden gól. Do šaten se tak šlo se skóre 2:6.

Závěrečná třetina byla však vyrovnaná. Žabonosům se podařilo snížit náskok hostů na dvě branky, avšak Junior nenechal již nic náhodě a stejným počtem gólů, z nichž se v konečném power-play opět blýskl Šícha, který svým hattrickem završil vítězství na 4:8!

V sobotu 12. února Mělník jede do Velkých Popovic kde v 18 hodin utká s tamním Slavojem, který zaujímá čtvrté místo v tabulce Krajské ligy. Junior má v čele této tabulky již pětibodový náskok před „béčkem“ Kolína a tak věřme, že tento náskok ještě zvýší…

mar