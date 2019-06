Na Roubenku tentokrát s palicí…

Statek čp 3, který je všeobecně znám jako Roubenka ve vsi Truskavna, patří mezi jedno z nejvýznamnějších dokladů vrcholného období rozvoje roubené architektury na Kokořínsku. Přestavbami a úpravami dosud jen minimálně poznamenaný objekt patří k nejcennějším lidovým stavbám v regionu. Současní majitelé objekt zvelebili a jeden čas sloužil coby restaurace a penzion. Nyní je sice veřejnosti běžně nepřístupný, avšak výjimka se vždycky najde.

Jednou z nich bývá již každoroční Den otevřených dveří, jenž se koná v rámci Mezinárodního dne zahrad.

Sobota 15. června od 10 hodin bude patřit tentokrát tomuto nástroji. Letošní setkání má totiž motto: „Na palici…“. Jak je již zde zvykem hlavní program bude opět patřit dětem, které se tímto způsobem jistě naladí na nadcházející prázdninovou atmosféru. Pro ně, a nejenom pro ně opět připraveno divadlo. Od 11 hodin totiž mohou shlédnout představení „Václavka a Slimák“ v provedení teplického Divadla Krabice. A potom OU Kanina předvede dílničku pod názvem Květinové kouzlení, a Botanická zahrada z Teplic přiveze ukázky rostlin, jejichž názvy jsou inspirovány i tentokrát exotikou. Zase zavoní i levandule ze studia Levandull Petržílka.

Mezitím se budou moci malí návštěvníci rovněž zabavit různými soutěžemi a dalšími aktivitami, které pro ně připravilo mělnické Rodinné centrum Kašpárek. Chybět nebude proutěná dílnička, každý si bude moci praštit „palicí do Ytongu“ v podobě sochaření či „palicí do dřeva“ pro změnu při dřevosochaření. Určitě zaujme dřevíčková megastavebnice a zájemci se také dozvědí mnoho zajímavého o včelkách. Vše dokreslí výstava obrazů paní Máši Blahové pod příznačným názvem „Magická zahrada“.

Avšak co jistě bezesporu všechny zaujme, budou zvířátka. Zvláště poníci na nichž ti odvážnější budou moci vyzkoušet své jezdecké umění a chybět rovněž nebude ukázka dravých ptáků. Samozřejmě se budou moci dokonale vyřádit na hřišti a chybět nebude ani bazén a zapomenuto není ani na občerstvení. Bez něho by to prostě bylo „na palici“!

Takže opět hurá na Roubenku!

mar