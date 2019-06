Ve Staré Mydlárně se představí další mělnická kapela

Mělník skutečně oplývá bohatým výběrem hudebních skupin různých žánrů. A samozřejmě mnohé se představily i několikrát ve zdejším klubu. Takže do staré Mydlárny tento pátek, 14. června opět zamíří skupina hrající pod názvem BAD – rockový kolektiv. Kapela hraje od roku 2002 rockové písničky s nádechem Southern rocku a blues. Za dobu své existence si zahrála na mnoha významných hudebních festivalech po celé naší republice. Z nich možno jmenovat například Rock for People nebo Open air v Trutnově. V roce 2004 se skupina stala vítězem celostátní soutěže rockových kapel ,,Rock Nymburk”. BAD se prezentuje převážně vlastními skladbami, ale na živém vystoupení se nebrání předvést některé písně z rockové klenotnice ve svém vlastním pojetí a aranžích. A díky nástrojovému obsazení je zvuk opravdu nevšední, ale přesto nepostrádá rockovou dravost a feeling. Kapela má prozatím jedno album pod názvem „Vítej do pekel!“.

Sestavu tvoří zpěvák a kytarista Milan Laub, na akordeon hraje zpěvačka Alena Laub Habertizel, na elektrickou kytaru Jiří Duben, u basy stojí Ivan „Stojící medvěd“ Bulička a bubínky obsluhuje Michal Franc.

Takže, co k tomu ještě dodat… Přijďte si prožít příjemný červnový večer…