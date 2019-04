Rockově alternativní večírek v mělnickém klubu

Stará Mydlárna v pátek přivítá opět dvě kapely. Z Roudnice nad Labem dorazí skupina, která letos oslaví desáté výročí sv existence. Kapela Blueroom vznikla totiž v roce 2009. Po různých personálních obměnách se sestava kapely ustálila na jaře 2013 ve složení – Václav Růžička (kytara, zpěv), Tomáš Mühlbach (bicí, pad), Jaroslav Michl (klávesy) a Petr Rajtšlégr (baskytara). Již rok po svém vzniku nahrála v roce 2010 čtyřskladbové demo Up In The Sky, dvouskladbové demo Sunrise Glow/Under Ether v roce 2011 a v roce 2013 třískladbové EP Violet Sky. Jejím největším úspěchem je účast ve dvou ročnících žebříčku pořadu Startér rádia Wave, kde se dostala vždy do semifinále. Jinak skupina vystupuje po klubech či festivalech, v loňském roce například zahrála na festivalu United Island Of Prague na stagi Radia Wave.

Další kapela bude opět domácí a tudíž i hostitelská. Po delší době se zde totiž představí další mělnická hudební formace hrající pod názvem MSB. Skupina v loňském roce prošla obměnou a v současné době jí tvoří zpěvák a kytarista Michal Sejkota, zpěv a sólovou kytaru ovládá Jan Titěra, na baskytaru hraje Milan Lávko a za bicími je Ondřej Novák. V tomto složení se kapela představila na loňském dobročinném Lhotka festu a posléze i na Hořínském festivalu.

Takže i v mělnickém klubu přispěje k zdejší hudební pohodě…

