Rekonstrukce saunového zázemí v budově plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou se blíží ke svému dokončení. Návštěvníci se mohou těšit na modernější a prostornější prostředí, které nabídne lepší podmínky pro relaxaci i regeneraci.
Jednou z hlavních novinek bude větší finská sauna s kapacitou až 12 osob. Rozšíření se dočká také oddělená odpočívárna, ve které bude nově k dispozici pítko. Součástí modernizace je rovněž zážitkové ochlazovací vědro ve sprchách a renovovaný ochlazovací bazének.
Změny se dotknou nejen samotného vybavení, ale také organizace provozu. Nově bude vstup do sauny veden přes hlavní šatny plaveckého bazénu. Praktickým vylepšením budou také přihrádky umístěné přímo v saunových prostorách.
Rekonstrukce byla zahájena v červnu letošního roku a její výsledná cena přesahuje 11 milionů korun včetně DPH. Stavební práce zajišťuje společnost Bohemik s.r.o. z Dobříše.
„Věřím, že nové prostory ocení jak pravidelní návštěvníci, tak ti, kteří si do sauny najdou cestu nově,“ uvedla místostarostka Kralup nad Vltavou Magdalena Randáková Modes.
V současné době probíhají závěrečné dokončovací práce. Přesný termín otevření nově zrekonstruované sauny město oznámí v nejbližší době. Návštěvníci tak budou muset ještě chvíli počkat, než budou moci nové prostory vyzkoušet.
Fotografie je pouze ilustrační.
Zdroj: Město Kralupy nad Vltavou – Rekonstrukce sauny v kralupském plaveckém bazénu se blíží ke zdárnému konci.