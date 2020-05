Rada města vyhlašuje konkurz na ředitele dvou základních škol

Rada města Mělníka vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele dvou základních škol, a to na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola se speciálními třídami, Jaroslava Seiferta 179, Mělník. Předpokládaný nástup do funkce je 1. 7. 2020. Zároveň i konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817, Mělník. Předpokládaný nástup do funkce je 1. 8. 2020.

