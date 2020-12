Předvánoční informace z města Mělník

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Očkování bude dobrovolné plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

V současné chvíli není žádná z vakcín proti COVID-19 v EU schválená. Vakcíny tohoto typu se dle legislativy povinně registrují centralizovaně, tedy takovou registraci uděluje Evropská komise na základě odborného zhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). EMA již obdržela žádost o registraci pro dvě vakcíny, a to od společnosti Pfizer a Moderna. Stanovisko k vakcíně Pfizer by mohlo být vydáno ještě do konce roku. Aktuální informace jsou zveřejňovány na serveru koronavirus.mzcr.cz