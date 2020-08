Bohužel je to tak. Máme poslední prázdninový víkend a pak, věřme, tisíce školáků opět usedne do lavic. Těm prvňákům již nastane doba každodenních povinností a ostatním opět nové poznatky, které jim budou předávat jejich učitelé. A tak se rozlučme s prázdninami vesele a popřejme všem žákům i studentům hodně úspěchů. A samozřejmě i všem pracovníkům ve školství v jejich zodpovědné práci…

KOSTELEC NAD LABEM

Hola, hola škola volá…

Prázdniny se pomalu, ale jistě nachylují a blíží se nový školní rok. Avšak zdejší žáčkové zamíří do školy, která doslova září novotou. Dokonale skrytá před zraky všech občanů

města vyrostla totiž na místě bývalých dílen a školního pozemku krásná a moderní, novotou

zářící i vonící přístavba školní budovy. Výsledek několikaletého snažení všech interesovaných stran bude možno uvidět při slavnostním otevření školy, které se uskuteční v pondělí 31. srpna od 13 hodin a samozřejmě 1. září kdy přivítá zdejší školáky.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Sbohem prázdniny…

A je to tady. Čas her, cestování a poznávání různých dobrodružství pomalu končí a škola volá! Tak je namístě se s nimi rozloučit. A to samozřejmě vesele. Takže poslední srpnovou sobotu, 29. srpna se od 10 do 13 hodin místní sokoliště zaplní školáky pro něž je připraveno spousta zábavy. Kromě skákacího hradu, autíček a malování na obličej je zde čekají sportovní soutěže či různé hry. Zhlédnout mohou ukázky práce hasičů a obdivovat zdatnost zdejších sportovců. Samozřejmě chybět nebude něco dobrého na zub. Jestli nebude počasí tomu nakloněno, nic se neděje, je připravena i „mokrá varianta“ v areálu ZŠ Komenského. A právě zde si budou moci zájemci rovněž prohlédnout novou přístavbu zdejší školy.

ŠTĚTÍ

Prázdniny končí….

Zdejší Městské koupaliště v neděli 30. srpna bude patřit školákům. Od 14 hodin se budou loučit s prázdninami, které si jistě skvěle užili. Třeba s loučením si často spojujeme, že něco končí a mnohdy i přijde nostalgie, toto loučení bude ale veselé. Na všechny čeká odpoledne plné her a soutěží. Připraveny budou různé kreatitivní dílničky i další atrakce. Vše vyvrcholí ve 16 hodin parádní diskotékou na níž se všichni dokonale zařádí.

TUHAŇ

Ukončení prázdnin na rybách

V takovém nějakém duchu proběhne sobota 29. srpna. Od desáté hodiny v areálu Myslivecké chaty v Červených Pískách je připraveno na pro školáky i předškoláky zábavné odpoledne. Na všechny čeká plno zajímavých soutěžních úkolů o neméně zajímavé ceny. No a samozřejmě občerstvení s pestrým výběrem různých dobrot. A navečer si přijdou všichni ti, kteří s oblibou sedí s pruty na břehu a čekají až jím zabere… Uskuteční se totiž Noční rybářské závody na Kačáku. V 19 hodin zde proběhne prezentace účastníků, kteří se následně

posadí na břeh budou celou noc čekat na vydatný úlovek. Ten se vyhodnotí v osm hodin ráno a vítěz obdrží celou kýtu vepřového. A tak „Petrův zdar“ a potom „hurá do školy“……

BŘEZINĚVES

Loučení s létem..

Ano je to tak, léto pomalu končí a dětem školou povinným opět nastává nový školní rok. Bohužel koronavirus zdejším občanům letos nedovolil uspořádat skoro žádnou z tradičních akcí, ale přesto nehází flintu do žita! A proto na poslední prázdninovou neděli zvou všechny do rekreačního areálu. Budou soutěžní plavidla, budou buřty, a hlavně…bude legrace. K dobré náladě přispějí i kapely Plavci a Pískomil.

ZLONČICE

Přijďte na Zlončické veselí

Hřiště za místní Staročeskou hospodou ožije v sobotu 29. srpna čilým ruchem. V půl desáté bude zahájen turnaj v nohejbalu. Na návsi pro změnu odstartují běžecké závody. Nejprve ti nejmladší poběží běh kolem návsi a v pravé poledne se vydají na start Běhu Zlončickou roklí dospělí závodníci. Kromě sportovního klání bude i doprovodný program zejména pro děti, kteří se tak rozloučí s prázdninami. Čeká na ně kromě oblíbeného malování na obličej i řada atrakcí v podobě skluzavky či skákacího hradu, a chybět nebude ani pohádkové představení. Pro všechny bude připravena řada stánků s různým zbožím a nezbytným občerstvením. Celá slavnost vyvrcholí taneční zábavou ve Staročeské hospodě či za příznivého počasí přímo pod kaštany za touto hospůdkou.

mar