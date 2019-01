Otevření filmové kanceláře Středočeského kraje

Desítky míst ve Středočeském kraji posloužily jako kulisy nejslavnějším českým snímkům, kouzelným pohádkám ale i zahraničním velkofilmům. O jednotlivé destinace nebo místa projevují filmaři stále větší zájem, a nejen proto v lednu zahájila provoz nově vzniklá Středočeská filmová kancelář. Jejím cílem je zviditelnění kraje a poskytování partnerské pomoci produkcím hraných a dokumentárních filmů, televizních pořadů nebo jiných audiovizuálních děl. Filmová kancelář patří pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu, která propaguje turismus ve Středočeském kraji.

Středočeský kraj má výjimečný filmařský potenciál, a to hlavně díky velkému množství historických a industriálních lokací, stejně jako nezaměnitelnou přírodní krásu. Velkou výhodou je také krátká vzdálenost od Prahy. I díky tomu jsou Střední Čechy vyhledávanou lokací pro české i světové filmové produkce.

„Filmová kancelář bude nabízet asistenci filmovým produkcím při vyhledávání vhodných lokací a pomoc při zabezpečení nezbytných povolení k natáčení. Silnou stránkou zástupců kanceláře je vynikající znalost lokalit, historie i možností regionu, ale zejména četné personální kontakty v kraji. Kancelář usnadní a urychlí kontakt s místními subjekty a poskytne konzultace o možnostech natáčení filmových projektů. Zároveň pomůže zajistit marketingové služby s důkladnou znalostí regionální mediální sféry i potřebných kontaktů,“ představil dnes činnost filmové kanceláře její vedoucí Marek Černoch.

Exteriéry a interiéry Středočeského kraje tvořily kulisu stovkám slavných českých i zahraničních filmů, jejichž seznam je opravdu obsáhlý. Díky vzniku kanceláře se určitě rozroste o další položky. Mezi nejslavnější filmy, které se ve středních Čechách natáčely, se řadí Ostře sledované vlaky, Most u Remagenu, Slavnosti sněženek nebo třeba slavná parodie Limonádový Joe. Z pohádek lze jmenovat S čerty nejsou žerty, Princezna se zlatou hvězdou na čele nebo hit posledních let Anděl Páně. Ze zahraničních snímků je to například Mission: Impossible – Ghost Protocol, Anthropoid nebo Tři Mušketýři.

„Středočeský kraj vznik zdejší filmové kanceláře podporuje. Filmová produkce do regionu často přinese miliony korun už jen svojí přítomností. Natáčecí štáby bydlí v místníchhotelech, stravují se v lokálních restauracích. Najímají si dopravu, místní štáby, herce, komparzisty, pronajímají lokace a techniku. Důležitým přínosem natáčení v kraji je podpora cestovního ruchu a marketingu. Film nebo televizní pořad může ukázat atraktivní a zajímavé lokace regionu, kterých máme opravdu dost a tím přiláká další turisty,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.